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【第五波疫情】殯儀業商會指本港棺木存量約300個　冀當局協助維持棺木經陸路抵港安排

社會 11:22 2022/03/16

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(湯致遠攝)

第五波疫情下多間殮房爆滿。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（16日）表示，全港棺木存量僅餘約300個，將會在2至3日後用完，水路並非理想的替代運輸方法，希望當局協助維持棺木經陸路運來本港的安排。

郭凱邦接受電台訪問時指，全港供應棺木總和量在這兩天已飽和，因為大部份棺木從國內經陸進口運來本港，現時深圳突然封城，令運輸工作人員不能進入本港，但國內供應商的棺木貨源是充裕的，但運輸工作人員現時無法過關，所以本港棺木存量所剩無幾，影響家屬不能原定日期做喪事，在環環相扣影響下，會再影響當局凍櫃存放遺體空間。

被問到棺木飽和情況。他指棺木在昨天已不能經陸路運抵本港，而經水路運抵本港大約有130個棺木，而且這批棺木是10多日前訂，加上抵達葵涌貨櫃碼頭後，要辦清關手續，近日甚至需時10多日，情況飄忽。

他續稱

現時全香港死亡率合計平均有200至300人，根本不夠用。第二方面全香港存貨量合計大約300副棺木，計到條數，2至3日已經全部滿，無得用

被問到是否特別棺木受影響。他則指現時所有棺木都因深圳封城不能順利運抵本港，所以期望本港與內地當局協調，維持棺木經陸路運來本港的安排。

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記者：余思嵐

 

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