【疫境自強】組HotCha歷零收入轉行從商　黎美言曾放下包袱街上派傳單

▲ HotCha黎美言開泰拳跳舞學校6年。

要數本地樂壇近20年的女團代表，除Twins、Cookies外，由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）組成的HotCha，也是不少90後的成長回憶。自2014年HotCha宣布解散後，3位成員各有去向，其中黎美言最為積極向商界發展。

疫情下手停口停

2016年Winkie創立了拳擊舞蹈學校，同時考獲健身及泰拳教練牌，將自身的興趣化為事業。創業不覺已6年，Winkie自言原來已經歷過不少風浪。「別人說做生意3年便要守業，現在已第6年，距離目標仍很遠，仍要不斷跟前輩學習經營運作心得。」

她指尤其這幾年受疫情衝擊，因其學校屬健身界行業，正是被迫手停口停。「我們主要做group class，限聚令下打擊最大，這段日子防疫措施經常變，很多客人查詢都不知怎答，最惡劣情況是兩年前疫情初起時，因為之前從未遇過這情況，確是手足無措。」

近日第五波疫情持續，舞蹈學校再度停開，Winkie苦笑已經習慣。「這盤生意主要是我獨資，場地也是向朋友租，壓力不算太大，自己會落手落腳，在社交平台逐一回覆客人查詢，又會在員工的群組互相打氣，給予多點正能量。」

黎美言疫下訪食店偷師做生意 Winkie被催婚考慮雪卵

▲ Winkie對泰拳很有熱情，希望多作推廣。（受訪者提供圖片）

放下藝人包袱轉行

回看當日開辦泰拳跳舞學校的原因，Winkie憶述：「HotCha不少粉絲都當了媽媽，常跟我說想學跳舞，自己也喜歡跳舞，又有教泰拳的經驗，不如把兩者結合，在市場上也較特別，職業泰拳常被誤解是暴力血腥，事實它是能強身健體的運動，自己都很想多作推廣。」

由藝人轉型從商，Winkie坦言是實踐夢想。「我從小志願便是創業從商，只是在19歲遇上組HotCha的機會，便先去嘗試，因當歌手也是另一個夢想，而且覺得當了藝人也有助日後做生意的知名度。」

她坦言藝人常受保護，也怕擔心會有公主病，故毅然將多年積蓄拿來創業，亦知道這條路是不容易，也要一手一腳地去做。「初初開業資金不多，試過找朋友陪我在街上派傳單，也會逐家逐戶把傳單放入大廈信箱，自己可放低藝人包袱，若不親力親為去感受創業過程，就不會珍惜自己的生意。」Winkie形容自己個性是遇強愈強，也喜歡刺激、冒險，朋友都指她適合去做生意。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

做藝人試過零收入

若比較當藝人和做生意，Winkie不諱言喜歡前者。「雖然唱歌是自己的夢想，但唱了幾年，覺得到了樽頸位，也沒有突破，當藝人時收入不多，且要三個人分，並要給公司抽佣，那幾年其實賺錢不多，試過戶口完全沒錢，回想是幾恐怖，自己也有養家的壓力，所以6年前才毅然決定嘗試其他工作，不想將來老了才後悔沒去實現創業夢。」

最新影片：Anson Lo訪問

這幾年她自覺有得有失，淡出幕前固然少了人氣，卻賺到更多從商經驗。Winkie加入了商會，經常向商界前輩取經；近日又夥同紅酒界KOL May拍片，走訪香港食店，了解受疫情打擊的餐飲業近況，順道偷師學管理生意。

【疫境自強】林盛斌疫下收入減積極開源 Bob撐年輕團隊創業搞NFT

談到營商經驗，Winkie認為永遠都學不完。「我性格較急進和直接，如果覺對方不老實，我會直接說永不合作，不過朋友說這樣就會斷絕日後的可能性。早前我跟一個機構合作出T恤，發現貨不對辦，又不能退錢，自己很生氣，但也學圓滑了，只在彼此的對話群組退出，沒有封鎖對方信息。」

若跟娛樂圈相比，Winkie深信商界會更複雜。「娛樂圈最多是要搞埋堆的人際關係，商界卻涉及更多金錢和利益關係，嚴重的更可能會犯法，所以我覺得做生意首要不能貪心，要知足；另外也要忠誠，不能欺騙別人。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

開辦少年才藝學校

經營泰拳跳舞學校之外，Winkie這兩年也擴充事業，除簽了幾位KOL發展網上生意，也成立主攻青少年的演藝學校。她分享經驗：「現在很多12、13歲的小朋友，已經想要入行組男團女團，自己也總算是組合出身，去過日本韓國學藝，故很想把這些經驗去傳授，也可讓有興趣的小朋友和其家長早點去接觸這行業，更早去知道是否適合這一行。」

她以過來人經驗，明白當藝人表面風光外，也要面對不少迷失的時候。「我經常跟學生分享，若果遇到不開心的事，就一定要講出來，也會跟他們一齊祈禱，培養更好的心理質素。」

Winkie在商界滿腔熱誠，但對歌唱夢也沒有忘記。「HotCha快到15周年，我也跟兩位姊妹講想再出歌，但也只能待疫情過後才打算，但自己也沒有停下來，依然去學跳舞練歌，又看很多做生意的書，只為告訴大家，自己一直未有放棄過夢想。」

記者：陳家昌