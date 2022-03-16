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【新冠口服藥】崔俊明指輝瑞口服藥易與藥物相沖或致不良反應　籲市民提供正服用西藥資料

社會 10:54 2022/03/16

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

港府引入兩款新冠口服藥物，治療輕症而未完成接種患者及高危病人。醫管局指，會優先考慮讓病人使用藥效較強、輝瑞研發的Paxlovid，若病人身體情況不適合使用該藥，則會轉用默沙東研發的Molnupiravir。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，兩款口服藥的數量應該足夠，適合70歲或以上人士未接種者、70歲以下長期病患者等輕至中度病情人士可以服用。他表示默沙東研發的Molnupiravir不論是腎、肝功能不全都可以服用，惟懷孕及哺乳婦女不宜服用，亦只適用於18歲以上病人。而輝瑞研發的Paxlovid可用於懷孕及哺乳婦女，12歲以上病人亦適用。

不過，他說Paxlovid與很多藥物會有相沖，或會導致有危及生命的不良反應，醫生在處方藥物時也要比較小心，尤其是腎、肝功能不全人士不可以服用，籲市民一定要向醫生說明正在服用的藥物，也可盡快加入「醫健通」讓醫護了解服用的藥物。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢昨表示，按國際經驗及相關指引，會先考慮讓病人服用藥效較強的Paxlovid。崔俊明解釋，如患者在有病徵後3日內服用Paxlovid，可減少重症及入院89％，如5日內服用Paxlovid就是88％，惟Molnupiravir只有約3成，故會優先讓病人服用Paxlovid。

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責任編輯：郭詩詩

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