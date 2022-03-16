【圍封沙灘】康文署圍封沙灘　林鄭月娥：泳灘很多人沒有戴口罩須加強管理

▲ （黃傑偉攝）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

康文署最快明日（17日）起進一步收緊限聚，屆時將會圍封轄下公眾泳灘，不允許市民進入。2020年第3波疫情時，康文署曾關閉轄下所有戶外康樂場地，將沙灘圍封，惟在第4波及第5波疫情時未有跟隨。早前本港多間傳媒曾報道第5波疫情期間，多個沙灘上仍有許多市民聚集，部分更沒有戴口罩，且沙灘亦無人執法。而正值內地疫情爆發，不少城市速速封城，香港沙灘人群相片引起不少內地人反感。

行政長官林鄭月娥指出，疫情已採取最嚴格的社交距離措施，沒有計劃更加嚴厲，例如八達通交通工具有微升跡象。她表示，圍封泳池不是新的措施，是康文署轄下的措施管理，因為現時已經沒有救生員，不過發現很多人到沙灘，又不戴口罩，康文署加強管理，「其實根本是不開的服務，不過加強管理需要圍封，在過去某一波都已經有工作」。

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記者：伍瑋瑋