  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圍封沙灘】康文署圍封沙灘　林鄭月娥：泳灘很多人沒有戴口罩須加強管理

社會 11:39 2022/03/16

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（黃傑偉攝）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

康文署最快明日（17日）起進一步收緊限聚，屆時將會圍封轄下公眾泳灘，不允許市民進入。2020年第3波疫情時，康文署曾關閉轄下所有戶外康樂場地，將沙灘圍封，惟在第4波及第5波疫情時未有跟隨。早前本港多間傳媒曾報道第5波疫情期間，多個沙灘上仍有許多市民聚集，部分更沒有戴口罩，且沙灘亦無人執法。而正值內地疫情爆發，不少城市速速封城，香港沙灘人群相片引起不少內地人反感。

行政長官林鄭月娥指出，疫情已採取最嚴格的社交距離措施，沒有計劃更加嚴厲，例如八達通交通工具有微升跡象。她表示，圍封泳池不是新的措施，是康文署轄下的措施管理，因為現時已經沒有救生員，不過發現很多人到沙灘，又不戴口罩，康文署加強管理，「其實根本是不開的服務，不過加強管理需要圍封，在過去某一波都已經有工作」。

最新熱門影片：【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【第五波疫情】2月26日至3月5日共錄逾18萬宗自我申報個案　檢測陽性高峰為3月3日【不斷更新】
今日 11:31
【第五波疫情】2月26日至3月5日共錄逾18萬宗自我申報個案　檢測陽性高峰為3月3日【不斷更新】
【私院支援】私院聯會指1000張病床佔各私院約2成床位　會加快接收公院病人轉介過程
今日 10:33
【私院支援】私院聯會指1000張病床佔各私院約2成床位　會加快接收公院病人轉介過程
【新冠口服藥】崔俊明指輝瑞口服藥易與藥物相沖或致不良反應　籲市民提供正服用西藥資料
今日 10:54
【新冠口服藥】崔俊明指輝瑞口服藥易與藥物相沖或致不良反應　籲市民提供正服用西藥資料

你可能感興趣

【第五波疫情】2月26日至3月5日共錄逾18萬宗自我申報個案　檢測陽性高峰為3月3日【不斷更新】
今日 11:31
【第五波疫情】2月26日至3月5日共錄逾18萬宗自我申報個案　檢測陽性高峰為3月3日【不斷更新】
【私院支援】私院聯會指1000張病床佔各私院約2成床位　會加快接收公院病人轉介過程
今日 10:33
【私院支援】私院聯會指1000張病床佔各私院約2成床位　會加快接收公院病人轉介過程
【新冠口服藥】崔俊明指輝瑞口服藥易與藥物相沖或致不良反應　籲市民提供正服用西藥資料
今日 10:54
【新冠口服藥】崔俊明指輝瑞口服藥易與藥物相沖或致不良反應　籲市民提供正服用西藥資料
強制檢測 疫情 林鄭月娥

最高瀏覽

【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
14:22 2022/03/14
【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
13:17 2022/03/15
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫