【開心速遞】黎彼得復出詞壇粵語歌　《愛．回家》疑準備解散男團大四喜

「豹叔」黎彼得於數月前接受「通波仔」手術，並已向處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組請假休息，可是完成手術後一直未被安排「回家」。黎彼得曾主動聯絡TVB要求復工，但沒有回音，黎彼得早前接受傳媒訪問公開表示不滿。

沒工開收入大減令經濟拮据，幸好黎彼得獲「契仔」黃宗澤及時提供經濟援助，而黎彼得的粉絲「大劉」劉鑾雄亦表示會代繳手術費及每月給予他生活費支持。

在昨晚（3月15日）播出的《愛．回家之開心速遞》中，再次看到豹叔「出場」，不過只是黎彼得的肖像出現於「大四喜」代言的產品而已，並非真人演出。

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大四喜面臨解散？

昨晚播出（3月15日）的《愛．回家之開心速遞》劇情講到大四喜接獲代言，人氣急升的他們因缺少豹叔而變成三人組合推出歌曲。

根叔（劉丹 飾）、大龍生（羅樂林飾）、譚道德（陳榮峻飾）在閒談中提到豹叔仍在加拿大探親，再加上劇情講到根叔、譚道德看過大龍生與雷公（白彪飾）在慈善節目「比舞」被觀眾恥笑後，有意退出組合。

在種種迹象下，似乎暗示成軍近3年的大四喜將會解散！

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相隔廿年復出詞壇

其實除參演TVB劇集演出，黎彼得也是香港填詞界的翹楚，有「鬼馬填詞人」之稱的他筆下有逾200首作品，曾與張國榮、梅艷芳、許冠傑等合作。

現時獲得經濟援助的他也未有只是坐等機會，在相隔廿年後以玩票性質復出填詞界！

黎彼得現身「配音皇帝」鄧榮的嘅抖音節目透露︰「見陶大宇唱『倒轉地球』都咁過癮，講到二次創作我就強項，當年我未成名時，《相思淚》就已係二次創作啦。」他們也會於隨後每星期會與網民交流粵語歌詞，落力撐粵語。

另外，有指監製陳永明聯絡他，希望他可把許冠傑舊作《同舟共濟》改寫做抗疫歌，不過他與舊拍檔無緣再合作，他接受傳媒訪問時解釋自己已寫了抗疫歌兼上載至抖音，也不想再重複。

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