【第五波疫情】至3月5日共逾18萬宗自我呈報個案　30宗經翻查後實屬陰性須跟進

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥公布，在2月26日至3月5日共錄逾18萬宗自我申報個案，其中檢測陽性高峰期為3月3日，而近日處於一個高位的平台期，沒有持續下降的跡象。即看：【下一頁】

衞生防護中心總監徐樂堅表示，RAT快測平台3月7日推出後，看到3月10日的呈報個案發現市民一旦發現確診就已經呈報，當局也會發出sms，讓市民提供資料。2月26至3月5日間，共收到逾18萬宗個案，有關數據可顯示每日呈報的個案實際數據，反映2月21至22日呈上升，至3月2日至3日是頂峰，佔3.6萬至3.7萬宗，頂峰過後有下降，其後每日的水平接近3萬宗，顯示雖已過了最高峰7萬宗，但仍是處於活躍水平。

他又續，市民在呈報個案後，當局之後也會抽樣作出檢測，現時發現有30宗的檢測樣本是呈陰性，當局會就有關情況再作調查，相信是有市民誤睇兩條線為一條線。

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記者：郭詩詩