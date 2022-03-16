【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥表示，有關學校及社交距離措施，由於學校長期只有網課不理想，故政府改動本年度學習時間表提前放暑假，目標在復活節假期後，即在4月20日左右回校上課。預計當時小學先回校，然後到中學，她重申會向此重要目標努力，亦讓應屆DSE可在4月22日開考。

林鄭月娥稱，學校可以按學生接種率疫苗情況，安排課堂及課堂以外的情況，現3至11歲小學生群組的接種率約50%，望能提高至中學生的80、90%多疫苗接種率，並鼓勵小朋友家長盡快安排小朋友打針。

她又指出，疫情已採取最嚴格的社交距離措施，沒有計劃更加嚴厲，對於康文署圍封泳池不是新的措施，是康文署轄下的措施管理，因為現時已經沒有救生員，不過發現很多人到沙灘，又不戴口罩，康文署加強管理，「其實根本是不開的服務，不過加強管理需要圍封，在過去某一波都已經有工作」。詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片：

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津