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【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課

社會 12:12 2022/03/16

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本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥表示，有關學校及社交距離措施，由於學校長期只有網課不理想，故政府改動本年度學習時間表提前放暑假，目標在復活節假期後，即在4月20日左右回校上課。預計當時小學先回校，然後到中學，她重申會向此重要目標努力，亦讓應屆DSE可在4月22日開考。

林鄭月娥稱，學校可以按學生接種率疫苗情況，安排課堂及課堂以外的情況，現3至11歲小學生群組的接種率約50%，望能提高至中學生的80、90%多疫苗接種率，並鼓勵小朋友家長盡快安排小朋友打針。

她又指出，疫情已採取最嚴格的社交距離措施，沒有計劃更加嚴厲，對於康文署圍封泳池不是新的措施，是康文署轄下的措施管理，因為現時已經沒有救生員，不過發現很多人到沙灘，又不戴口罩，康文署加強管理，「其實根本是不開的服務，不過加強管理需要圍封，在過去某一波都已經有工作」。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津

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