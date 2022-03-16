【人夫放假約出去滾】楊潮凱入行至今未獲演員提名　處男作《喜歡妳是妳》成功衝出香港

▲ 楊潮凱上TVB節目《人夫放假約出去滾》接受林盛斌（Bob）訪問，分享入行後的經歷。

楊潮凱上TVB節目《人夫放假約出去滾》接受林盛斌（Bob）訪問，楊潮凱大談其演藝生涯，並感謝家人一直以來的支持與鼓勵。

楊潮凱的導演作《喜歡妳是妳》獲得第29屆澳洲Mardi Gras Film Festival觀眾票選最佳劇情片，更獲得澳洲駐港澳領事館發文祝賀，他表示很驚喜。

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畢業於香港城市大學的楊潮凱修讀創意媒體，在他大三那年遠赴美國芝加哥當交流生後受到當地老師的啟發，令他學懂演戲、膠卷拍攝、音樂等，且發掘自己演戲的天份。

他於2009年參加第23期藝員訓練班，正式踏入演藝圈，從路人甲乙丙演起，直到接拍《法證先鋒IV》、《鐵探》等獲機會發揮演技，漸漸入屋。

楊潮凱坦言自己從沒經歷過上位的時刻，不過每當獲觀眾留意及給予正面回應便很開心。

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入行初期的他獲派於劇集《天與地》飾演年輕版陳豪，當時從訓練班畢業不足半年的他獲得觀眾注意，他謂：「《天與地》一出街時已很觸目，備受觀眾熱烈討論，我們幾位年輕人亦獲得留意，以前的記者會一般只會訪問主角，但當聽到：『潮凱，過嚟問兩句呀』那刻才察覺原來自己也能受訪。」

楊潮凱與媽媽多年來會一起剪下有關自己的報導，他認為剪報能證明自己所付出的努力，更是給父母一個交代。

他哽咽指媽媽不時會問他：「今年有沒有提名？你的角色很好，很令人喜歡，很多人都給好評！」然而， 沒有被提名令他無法向家人交代。

他知道父母非常期待他能夠獲得肯定，並坦言感到虧欠了父母。

▲ （IG圖片）

楊潮凱的父母一直力撐他追夢，每次都跟他說：「好！去試下！」又以各種方式鼓勵他，令他非常感恩可以有如此支持自己的家人，令他放心去當演員。

不過，投身演藝圈令他感到很無力，他激動落淚指：「不知該如何進步，但父母卻從沒要求他交出任何成績，爸爸說：『最緊要有嘢做就得！』」家人一直給予無限量支持，令他繼續演下去。

▲ （FB圖片）

除了當演員外，楊潮凱也是一名導演，其處男作《喜歡妳是妳》獲得不少觀眾大讚，連澳洲駐港澳領事館亦發文恭賀他於當地獲獎。

澳洲駐港澳領事館於社交平台發帖文：

恭喜香港電影《喜歡妳是妳 The First Girl I Loved》榮獲第29屆澳洲Mardi Gras Film Festival 觀眾票選最佳劇情片! 👏🎥 由Hoi Yeung (楊潮凱) 與 #吳詠珊 首次聯合執導，《喜歡妳是妳》講述兩位傳統女校女生的青春愛情。 Mardi Gras Film Festival 每年於悉尼舉行，是澳洲LGBTQ+年度電影盛事，亦是全球最大的同性跨性電影展之一，了解更多： https://queerscreen.org.au/

楊潮凱對此感到很驚喜。

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