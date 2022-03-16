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【第五波疫情】港灣道體育館暫託中心今啟用　設約130個床位照顧確診長者

社會 11:16 2022/03/16

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港灣道體育館的暫託中心今日投入運作。（政府新聞處）

本港新冠疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷。社會福利署今日（16日）宣布，設於港灣道體育館的暫託中心投入運作，為醫院管理局轉介的確診長者提供照顧服務。

社署表示，為了讓公立醫院能夠重點服務較高風險或病情較嚴重的個案，暫託中心會透過醫管局轉介，接收確診新冠肺炎但症狀輕微的長者，以及經醫管局評估後，確認為正在康復並適合出院的長者。

港灣道體育館的暫託中心設約130個床位，提供基本膳食及護理支援，不另收費，由九龍樂善堂組成的照顧專隊，提供暫時照顧服務；而聖保祿醫院的團隊會提供醫療支援。

社署早前已設立兩間暫託中心，位於彩榮路體育館和石硤尾公園體育館，分別於2月20日及3月1日投入運作。社署指，正計劃在其他合適的體育館，設立更多專為長者而設的隔離及暫託中心。

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責任編輯：黃悅晴

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