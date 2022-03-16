【MIRROR成員】Ian新歌MV破770萬點擊　Hellosss豪使應援廣告遍布全港

▲ Ian 新歌有非常好成績。

人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）在2月14日情人節推出新歌《留一天與你喘息》，已吸引不少「鏡粉」支持，MV上架短短一個月，截至今日（3月16日）已突破770萬點擊，更連續兩週於五大串流平台穩佔冠軍位置，走勢凌厲。

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Hellosss瞓身支持

Ian人氣如此厲害，其一班的粉絲Hellosss當然要落力支持偶像，望Ian有更好的成績。Hellosss安排一連串應援行動，包括在尖沙咀柏麗大道打造「卓賢道」，包下一連4個大型巴士站廣告燈箱，又包下三架巴士，車身內外都貼滿宣傳照。

還有，他們更打造了「卓賢號」，將為期兩個月走勻港九新界，加上旺角、尖沙咀、銅鑼灣等多個地區亦會有巨型LED廣告牌，搶眼十足，令各位粉絲在到處都能看到Ian，可瘋狂打卡。

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其實Hellosss一直非常愛錫Ian，每次他出新歌都會有一連串應援行動，更曾在Ian生日時，試過豪花30萬元在商廈舉行多場預約制的生日小型聚會，讓Hellosss相聚交流、拍照留念，可見他們對Ian的熱愛程度，認真瘋狂。