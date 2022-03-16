【僱傭條例】立法會首二讀修訂僱傭條例　羅致光：更好保障僱員權益並鼓勵接種疫苗

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（立法會直播截圖）

涉及修訂《僱傭條例》的修例草案，今日在立法會首讀及二讀。勞工及福利局局長羅致光強調，修例目的是為了更好保障僱員的僱傭權益，以及鼓勵僱員接種疫苗。

羅致光表示，今次修例涉及3項主要修訂，第1項是在《僱傭條例》中清楚訂明，若僱員因遵守《預防及控制疾病條例》（第599章）的規定，例如檢疫或隔離令，以致活動範圍受限制而缺勤，可視為條例下的「病假日」，符合條件訂明相關資格的僱員，可享有疾病津貼。

他續指，考慮到實限情況，有關證明可包括電子形式的文件，而不再局限於現行法例所要求的醫生證明書（即俗稱「病假紙」），《僱傭條例》中其他與疾病津貼有關現行條文維持不變。

羅致光又表示，第2項修訂是僱員按第599章規定，以致活動範圍受限制而缺勤，僱員因此解僱他們或更改僱傭合約條款，都不是正當理由。他續指，受影響僱員可就「不合理解僱」，或「不合理更改僱傭合約條款」，提出補償申索。

他補充指，以上兩項修訂中提及，因第599章規定而受活動限制，不包括向從外地抵港人士實施的限制。

羅致光又表示，第3項修訂是僱員經僱主要求後，在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗，如因而被解僱，並非「不合理解僱」。他續指，此項修訂即涵蓋第599L章下實施「疫苗通行證」要求的表列處所，亦包括第599L章下不適用的範圍，例如商業大廈內一般寫字樓的僱員。

修例草案二讀中止待續，交付內會處理，料將成立法案委員會進行審議。

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記者：胡偉明