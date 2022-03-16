【北上發展】王君馨離巢TVB轉移陣地　組女團參加內地選秀節目追唱跳夢

▲ 35歲王君馨傳參加內地選秀節目做女團。

現年35歲的王君馨（Grace）在去年12月宣布離開效力14年的TVB，有傳君馨不滿自己在劇集《超能使者》的宣傳片及海報中「降呢」淪為「路人」，同劇小花劉穎鏇的排位比她佔優，加上Grace與TVB商討續約未得共識，故決定離巢向外闖。

最新影片推介：Anson Lo專訪

王君馨「武」出色

Grace有份主演的劇集《鐵拳英雄》，當時她離開大台時仍未播出，到劇集播出後，網民一致讚Grace演武打戲表現十分出色，紛紛替她不值，認為Grace欠缺一個上位的機會。

當時有傳她倒戈到對家ViuTV，但原來Grace已北上發展，參加內地歌唱選秀節目，似乎想由演員轉型為歌手，勇闖樂壇。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色

與唐莉佳@GNZ48合作

唱歌、舞蹈綜藝節目近年在內地大受歡迎，Grace所參加的《了不起的舞社》，為形式創新的舞蹈選秀節目。據知，節目由蘇有朋主持，王霏霏、李永欽、贊多等擔任舞團領隊，主打女團舞。雖然尚未正式公布參賽者名單，但網上已流出不少錄影花絮。

而Grace亦曾晒出與內地人氣組合GNZ48成員唐莉佳跳舞影片，網民估計為《了不起的舞社》的花絮片段。片中兩女舞蹈合拍，就算二人年齡相差約10年，但毫無違和感。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

演而優則跳唱

Grace能演、能跳、能唱，是全方位藝人。2007年參加香港小姐，以「最上鏡小姐」及「國際親善小姐」三料亞軍入行。其後加入TVB拍攝多部劇集，2016年憑《城寨英雄》中「花曼」一角成功入屋，在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，演技備受肯定。

2020年以獨立歌手G.Racie身份推出首支單曲《Casada》，成為「903專業推介」亞軍歌，更在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上獲得華語金曲獎。

自小學習舞蹈的Grace，於2008年參加《舞動奇跡II》與拍檔俞灝明奪得冠軍。去年，參加跳舞真人騷節目《盛．舞者》擔任星級導師，如今北上發展參加舞蹈節目，看來她決定醉心向這方面大展拳腳。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul