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【第五波疫情】恒生銀行3間分行員工確診　今起暫停服務【不斷更新】

社會 14:55 2022/03/16

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（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【14:50】

恒生銀行今日（16日）表示，東港城分行、油麻地分行、尖沙咀商務理財中心因有員工確診，由今天起暫停服務，直至另行通知。東港城分行的相關員工最後上班日期為3月14日，其餘兩間分行相關員工最後上班日期為3月15日。

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

【11:46】

恒生銀行今日（16日）表示，灣仔分行、窩打老道分行、大埔分行今日恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

 

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責任編輯：TOPick港聞組

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