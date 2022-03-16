【偏心父母】父母口說無偏心每日卻將子女互相比較 鄧藹霖：迫使他們互相敵視

我不是說笑的，若然有家長壓根兒不了解Sibling Rivalry（兄弟之爭）是甚麼一回事，又或是從來不會着意處理子女之間的爭執原由的話，拜託！頂多生一個好了，請不要再生下去。

爸媽沒有盡責教育子女從小相親相愛，卻任意將他們關在互相嫉妒、彼此憎恨的環境一同痛苦地成長，那是另類虐兒。

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縱使大部分家長都幾乎會指天發誓說：「無，我哋真係無偏心！」可是，大量傷害子女感情的對白卻天天響起：

「你有家姐一半咁叻，我就開心嘞！」

「你睇你，細佬細過你都叻過你，你問自己，你醜唔醜？」

「我好公平，你哋邊個叻，我咪錫邊個囉！」

爸媽以為自己是在激勵士氣，其實是將子女塑造成競爭對手，迫使他們互相敵視，試問世上怎會有傻瓜會跟宿敵結為摯友？

有爸媽在日常行動上，更會偏心無比卻不自知。譬如是媽媽習慣帶着漂亮的女兒外出見友人，而長期冷落了稍為遜色的一個，長時期留在家的那個孩子，自然會對家姐憋着怨氣了。

有兩兄弟經常會吵起來，甚至大打出手。每次爸爸跑過去都是不問因由就揪着細仔來打，因為大仔在校全級考第一，在家享有特權。

又有女孩的自我形象很低，竟然是因為她長得特別漂亮，爸媽從小都刻意不會讚她一句，是怕妹妹會不高興呢，那又似乎是過猶不及吧！

全文刊登《經濟日報》，原題是：「兄弟姐妹情」