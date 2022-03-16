【方艙醫院】獨自入方艙無助婆婆不等專車送回家　自行搭鐵趕急離開照顧染疫智障兒

▲ 有名獨自入方艙婆婆一度感無助，她已可出營，趕急回家照顧染疫智障兒。

近日一名患糖尿病婆婆獨自被送入方艙隔離，感徬徨無助，在房外痛哭，多麼令人心痛，慶幸遇到熱心的營友幫忙。該名婆婆快速測試已連續2日陰性可離開，她周一（14日）急不及待回家，只為了照顧家中染疫智障兒。

婆婆獨坐方艙房外哭

自青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」）正式啟用後，政府陸續送無病徵或病徵輕微的染疫者入住。然而，對長者或長期病患者來說，入住隔離營或如同雪上加霜。

前黃大仙區議會議員張茂清星期日（13日）在其facebook發佈了2則帖文，表示有街坊不想傳染家中長者選擇入住方艙醫院，該街坊分享入住情況讓張茂清轉載，希望幫到之後有需要入住的街坊了解情況。該街坊於12日晚上8時許，看到一名婆婆獨坐在房外哭著說：

自己一個人，入嚟乜都唔識，唔識做快測，電話冇得影相！

▲ 婆婆無事，可以離開隔離營。（圖片：張茂清FB）

街坊與婆婆傾談安慰她，問她「你使唔使食藥㗎？你自己住有無裝平安鐘呀？」原來婆婆患有糖尿病需打針，近日因大廈圍封強檢而被送入營。該街坊表明會幫助婆婆，「如果你需要啲乜嘢，肚餓呀，可以問我攞嘢食呀，我有㗎」，婆婆感到安心回去睡覺。

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婆婆心繫家中智障兒

張茂清在facebook轉載婆婆的最新消息，婆婆周一（14日）早上進行快測，已是第2天呈陰性，傍晚有工作人員來通知婆婆可走得。該營友想起之前跟婆婆傾偈時，婆婆問道「係咪驗到冇嘢就走得㗎」，婆婆趕急出營，原來心繫家中的智障兒子。

之後佢先同我講，佢屋企有個輕度弱智嘅仔，啱啱又中咗，所以佢好想趕返屋企照顧，擔心冇咁快到。

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可出營不等專車自行乘車

婆婆入營期間，由其女兒暫時幫忙照顧輕度智障兒，可是女兒因而返不到工，亦要放下自己一家四口。當有政府工作人員通知婆婆可離開，她決定盡快回家。

工作人員問婆婆你有冇人來接你呀，如果明天走送你返屋企，但今日走就只係送到你去青衣城，婆婆堅持今日走，因為要照顧屋企人，所以就自己坐地（港）鐵返屋企了。

望入隔離營者關心長者

不少網民知悉該名婆婆的情況感到心痛，希望入隔離營者及熱心街坊多留意有否老人家需要幫忙，「婆婆剛康復，又要照顧剛確診的兒子，希望有居住婆婆附近的街坊可以幫下手，買下蔬菜麵包俾佢，婆婆唔知識唔識預約康復後嘅診症」。另有網民提出想出一分力，「如果有婆婆地址，我個人非常願意犧牲自己嘅時間去幫佢」。

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責任編輯︰王明芳