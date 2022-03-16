【最索星二代】關楓馨棄教職入娛圈新戀情曝光　好爸爸關禮傑培養「雙高」女兒

▲ 好爸爸關禮傑莒重本栽培兩女。

藝人關禮傑大女關楓馨於《2021香港小姐競選》進入最後五強，雖然落選，但未有放棄入娛樂圈的決心，及後簽約TVB成為藝員，參選期間已公開有拍拖7年的外籍男友Kris。不過，關楓馨被爆拖着紋身新歡進入西貢一間酒店，惹來一腳踏兩船之嫌，而關楓馨隨即表示與外籍男友因長期分隔兩地已分手，澄清沒有劈腿，而關楓馨的社交網已經將前男友的照片刪除，但未見上傳新男友的照片。

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現年27歲的關楓馨被封為最索「星二代」，而且是「雙高港姐」高顏值、高學歷，在她20多歲時已被無綫高層游說選港姐，但遭到其父關禮傑的反對，覺得女兒要讀完書先，而關禮傑亦落重本栽培女兒，於本地國際學校畢業後再到英國升學，而關楓馨都不負所望，取得英國修咸頓大學（University of Southampton）教育系理學士。

關楓馨大學畢業後，她到澳洲工作假期一年，體驗生活，再返回英國繼續讀碩士，並取得倫敦大學學院（University College London）兒童社會學碩士，畢業後成為英文教師，不過關楓馨沒有留戀教職，最後返港參選港姐，她也曾創業開網店賣親手焗製的純素肉桂捲。

關禮傑力撐大女選港姐

關楓馨大學畢業後參選港姐得到關禮傑的支持，他希望女兒能夠吸收人生經歷及擴闊視野，在準決賽當晚好爸爸不單在台下猛烈拍掌支持，更「瞓身」上台表演父女四手聯彈，最終關楓馨能順利進入決賽。雖然關楓馨最終未能進入三甲，但關禮傑仍然Book了兩晚酒店Staycation，一家四口慶功加放鬆，對於女兒未能進入三甲，關禮傑曾說有點失望，但希望這是女兒一個成長的機會：

作為佢嘅爸爸，如果有獎攞固然係一種鼓勵，如果冇亦當係一種成長。當時係會有啲失望，不過而家就冇。其實呢次係對佢成長有幫助，因為人生如果咁順利，將來遇到挫折失敗，仲會容易跌低，反而呢件事係一件好事。

關楓盈想入韓國女團

關禮傑還有一名19歲細女關楓盈，比起家姐關楓盈相對低調，早前一家人上《思家大戰》近況才曝光，關禮傑亦重落本讓細女到加拿大讀高中，而細女性格活潑好多，亦想跟隨爸爸的步伐進入娛樂圈，不過她迷上的是韓國的K-pop文化，心願是去做練習生加入女團，而關禮傑亦都非常開明，未有阻止細女追夢，年前關楓盈就與友人到韓國探路，見她的社交網一身韓妹打扮，頭髮染成七彩顏色，又釘鼻環、唇環與眉環，非常前衛，而關禮傑都沒有多說半句阻止。

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責任編輯:陳麗薇

