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【第五波疫情】浸大中醫招募5千名新冠病毒感染密切接觸者　須無任何發病症狀

社會 12:21 2022/03/16

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（資料圖片）

香港浸會大學中醫藥學院今日（16日）表示，現正招募5000名合資格人士，參加新冠病毒感染密切接觸者藥防治臨床研究，費用全免。 

參加詳情

内容

  • 臨床症狀評估
  • 1個星期治療及2個星期隨訪

招募要求

  • 年齡16歲或以上
  • 沒有中藥過敏史
  • 沒有其他急性或嚴重病患或懷孕、哺乳或計劃懷孕
  • 能聽/讀中文並簽署知情同意書
  • 同住家人確診新冠病毒而需家居檢疫的密切接觸者 

招募對象

  • 無任何新冠病毒症狀 （如咳嗽、發熱、乏力等）

學院指，研究人員會通過WhatsApp視像聯絡合資格人士作進一步篩查。欲參加者報名後，請留意接聽來自這4個號碼的視像電話：67699733、68481490、68486342 或 68508113。研究人員也會透過 34112954 WhatsApp聯絡已入組研究第4、7及21天的人士做問卷。每天可以入組研究的名額有限，額滿即止。

新冠病毒感染密切接觸者中藥防治臨床研究招募報名表按此

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

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責任編輯：余思嵐

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