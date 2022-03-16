【第五波疫情】浸大中醫招募5千名新冠病毒感染密切接觸者　須無任何發病症狀

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香港浸會大學中醫藥學院今日（16日）表示，現正招募5000名合資格人士，參加新冠病毒感染密切接觸者藥防治臨床研究，費用全免。

參加詳情

内容

臨床症狀評估

1個星期治療及2個星期隨訪

招募要求

年齡16歲或以上

沒有中藥過敏史

沒有其他急性或嚴重病患或懷孕、哺乳或計劃懷孕

能聽/讀中文並簽署知情同意書

同住家人確診新冠病毒而需家居檢疫的密切接觸者

招募對象

無任何新冠病毒症狀 （如咳嗽、發熱、乏力等）

學院指，研究人員會通過WhatsApp視像聯絡合資格人士作進一步篩查。欲參加者報名後，請留意接聽來自這4個號碼的視像電話：67699733、68481490、68486342 或 68508113。研究人員也會透過 34112954 WhatsApp聯絡已入組研究第4、7及21天的人士做問卷。每天可以入組研究的名額有限，額滿即止。

新冠病毒感染密切接觸者中藥防治臨床研究招募報名表按此

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責任編輯：余思嵐