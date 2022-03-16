【打開你雪櫃】人氣YouTuber Sunny Creamy從不煮飯 揭無飯情侶雪櫃漏水如亂葬崗

▲ 人氣YouTuber廚房工具多但從不煮飯，揭「無飯」情侶雪櫃漏水如亂葬崗。

ViuTV電視節目《打開你雪櫃》最新一集，主持人到訪人氣YouTuber Sunny和Creamy家中。二人情侶檔經營YouTube頻道，以製作巨型食物為人熟悉。主持人谷祖琳打開雪櫃後，發現雪櫃不但漏水，而且如食物亂葬崗一樣，廚房亦放置大量廚具但揭工人從不煮飯。

谷祖琳打開二人的雪櫃，先發現巨型M&M朱古力，原來是二人早日拍片製作的巨大化食物成品。雪櫃內整體頗凌亂：醬料、蛋、牛油及忌廉堆在一起；另有大量啫喱，二人聲稱是因要拍攝另一巨型食物題材，需要大量色素，而啫喱符合需求，於是購入了大量置於雪櫃內。另還發現不少面膜，Creamy表示將面膜擺雪櫃，是因為找不到其他合適的地方放置。主持人亦發現雪櫃正在漏水，但兩位年輕屋主卻沒有安排專業人士上門修理。

最新影片：

主持人環顧廚房發現整體十分雜亂，煮食工具齊備，但一問之下，原來二人從未在屋企煮飯，煮食用具都是拍片之用。他們又稱自己為「無飯情侶」，因在家中不會煮飯，平時拍片製作的巨型食物，通常一次份量已夠吃幾天；再額外煮飯顯得沒必要。

隨後主持人又參觀客廳，發現客廳充滿各種潮牌收藏品，一問之下都是價值不菲的物品。同時還發現Creamy沒開設銀行戶口，竟將錢財置於客廳展示櫃的杯內。Sunny聲稱這是風水陣，可以招財，令主持大開眼界。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

雜物咨詢師教6招雪櫃收納法

雖在鏡頭前身為人氣YouTuber，但忙碌的生活令鏡頭後的家居環境未必如人前一樣整潔。雜物咨詢師阿橙過往錯向TOPick分享6招雪櫃收納大法，主要是定期捨棄過期食物，用合適的收納工具把食物盛載，令雪櫃變得整齊和增添空間。

定期清理過期物品

把雪櫃裡的所有物品取出，一次過放在桌上分類，把「此日期前最佳」和「此日期或之前食用」過期的食物分出來。如果「此日期前最佳」的食物過期了3個月內，可考慮把它們捐贈到食物銀行。

善用方型的籃子和保鮮盒

方形比圓形的保鮮盒更節省空間，也方便堆疊。本來放在膠袋的食物不好堆疊又難分辨，不利於收納。放到方型盒子則可改善問題。

拒絕堆積外賣醬料

如本身像節目中的屋主一樣，雪櫃內已有大量醬料，叫外賣時則不要再取獨立包裝醬料。若本身不常用，放到過期也成為垃圾，霸佔了空間。

善用標籤

食物盒外貼上標籤辨別它們的名稱和有效日期等資訊。可以在標籤上寫上食物到期日或放進雪櫃的日期作為提醒，減少因食物過期而造成浪費的情況。

把食材「first in first out」

把食物盒子從內到外排疊，最快過期的食材則放最外面，減少購買同類食材的情況之餘，又可以盡快食用相關食材，減少浪費。

計劃數天至一星期的餸菜，只買適量食材

像是節目中屋主一次製作巨型的份量，常吃上一餐所剩的食物，則雪櫃不需囤積太多食物。買菜前可計劃數天至一星期的餸菜，買適量食材。買菜前也可先拍攝雪櫃內的情況，避免買了重複的食物。這樣除了可減少使用雪櫃空間和減少食物過期，也可令自己盡量吃到較新鮮的食材。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣