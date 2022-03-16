【救護辛酸】病人召喚救護車隱瞞發燒咳嗽　救護員未穿保護衣：我們都有家人

▲ 救護員發帖控訴病人隱瞞發燒咳嗽。

本港第五波疫情持續，每日確診數字高企，長期接觸確診者的前線救護員是首當其衝的一群。近日有救護員在社交平台發文，指有病人因害怕而隱瞞病情、不做快速測試，召喚救護車時報稱頭暈和檢測呈陰性，結果救護員到場後才透露有發燒、咳嗽及喉嚨痛，導致救護員在沒穿上保護衣的情況下接觸病者。發文者慨嘆，「救護員都是人」呼籲患者勿隱瞞病情。

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有救護員向Facebook專頁「公務員secrets」投稿，指近日有市民召喚救護車時，報稱頭暈及對新冠病毒檢測呈陰性，但救護員到場後，對方才透露自己出現發燒、咳嗽、喉嚨痛症狀，因害怕而隱瞞並不做快速測試。

由於病人隱瞞病情，當時3名救護員最初只佩戴了N95口罩，他們在未有穿上保護衣的情況下接觸病人，所幸得知情況後已即時穿上保護衣。

樓主呼籲市民召喚救護車時切勿隱瞞病情，慨嘆「其實救護員都是人，我們都有家人，有老有細，身邊不少同事小朋友更剛剛出世」，又希望市民如自行去排街症，或到醫院、診所求診，同樣不要隱瞞病情，「醫生、護士、HCA（健康服務助理）也是人，他們也有家人。」

貼文引起大批網民回應，不少人紛紛批評隱瞞病情的人士自私，「搞到醫護中晒仲邊有咁多車？真係唔好濫用白車，到你自己或身邊人有需要白車嗰陣，就會明白等白車係幾焦急」、「如實呈報病情，不單是道德問題，亦可令救護員及醫護人員為傷病者提供最合適、有效的護理措施」。

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責任編輯：羅嘉欣