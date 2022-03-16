【在家工作】公司嫌在家工作效率低要求開鏡頭　網民︰失去咗WFH自由

▲ 有網民指出，公司嫌員工在家工作效率低，要求他們開鏡頭。

第五波疫情嚴峻，有公司安排員工在家工作（WFH），減低外出受到感染的風險。不過在家工作各有利弊，不少父母既要在家工作，又要照顧孩子，困獸鬥下人都癲。一名網民日前於網上討論區發帖指出，其公司嫌員工在家工作效率低，要求他們開鏡頭，網民慨嘆失去WFH的自由。

該名網民本周一（14日）於「香港討論區」，以「公司話wfh工作效率太低」為題發帖，他表示已經WFH一個半月，但似乎公司並不滿意︰

公司話覺得我哋依家WFH工作效率太低，懷疑我哋喺辦公時間hea住做。

樓主指與同事由昨日（15日）起要在家開鏡頭工作，如果電腦未能開啟鏡頭，則要用手機裝app開啟鏡頭，他有感這樣做「失去咗WFH嘅自由」。

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網民︰工作時間想要咩自由

網民意見兩極，有人認為開鏡頭沒有私隱，「開cam咁黐線？我寧願返office」、「開meeting可以」、「so crazy我情願返工」。但也有人覺得確實有人WFH會偷懶，留言「咩叫WFH嘅自由，即係你公司冇講錯啦」、「工作時間，你想要咩自由？」、「其實係咪做嘢得自己知」。

有網民分享，他有些朋友WFH，「下午落街嘆下午茶，因為下午茶餐多數會便宜一些，跟住同個仔去公園玩一會」。疫情愈趨嚴重下，活動就改為打機，而朋友稱工作十分輕鬆。另一方面，有朋友在家努力工作，卻受到家人滋擾，「不時問食唔食嘢，個仔唔聽話，鬧下個仔」。

WFH辛苦過返工？

對於WFH，不少網民認為有苦自己知，表示「同人唔同命，唔開cam WFH都晚晚OT」、「WFH肯定唔似公司做嘢咁方便」、「WFH其實更辛苦，老闆無時無刻叫你工作」、「唔講hea唔hea先，正常喺屋企嘅效率一定低啲㗎啦，屋企嘅電腦配套點同公司比？」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳