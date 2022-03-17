【幼兒食療】染疫幼兒復元期健脾食療　中醫推介4類食物潤肺增強運氣能力

▲ 中醫推介4類食物潤肺增強運氣能力。

第五波疫情中有不少幼兒染疫，當捱過發燒、咳嗽等病徵，病毒量減低，檢測轉回陰性後，小朋友都需要適當的食療去幫助身體復元。註冊中醫馬琦傑表示，家長切忌在小朋友復元期時急於為孩子進補，他推介日常有助復原的4類食物及食療。

馬醫師在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師 」發文指，染疫孩子康復後，家長不要太急煲雞湯、老火湯等，因孩子脾胃未好，有機會產生積熱。他推介一款食療——紫淮山小米雞粥，他指出，紫淮山有健脾、益肺滋腎的功效，小米亦有除胃熱效用和豐富營養。

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▲ 馬醫師推介紫淮山小米雞粥，作為小朋友復元期食療。（facebook圖片）

材料︰

大米3份

小米半份

紫淮山粉1湯匙

天然雞肉粉1茶匙

做法︰

1. 先將米及小米清洗乾淨。

2. 米及小米浸泡40分鐘。

3. 大火加入適量冷水。

4. 天然雞粉加水煮15分鐘，再落米。

5. 滾15分鐘，再轉小火攪拌，不斷加入適量水。

6. 大概45分鐘煮爛就可。

7. 完成後加入紫淮山粉。

馬醫師亦推介日常幫助復元的4類食物，適當食用可以改善肺功能、提高血紅蛋白及抗氧化。

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文章內容獲馬琦傑醫師授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜