【遺體積壓】全港棺木短缺料2至3天內用完　殯儀業者：遺體積壓程度40年罕見

▲ 本港棺木數量預料將會在2至3天內耗盡，殯儀業者大表無助。

第五波疫情持續，死亡個案急增，公眾殮房爆滿，殯儀業界面臨前所未見的壓力。TVB資訊節目《東張西望》訪問殯儀業界人士，有業者表示由於深圳封關，經陸路抵港的棺木已停止供應，而經水路運輸的棺木需時3至5天，此外還要辦理清關手續等，預計本港棺木數量將會在2至3天內耗盡，業者大表無助。

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深圳封關，本港棺木供應亦受影響。《東張西望》主持人利穎怡訪問了殯儀業商會理事長郭凱邦，他表示：「前幾天深圳已封關7天，基本上燃眉之急是沒有棺木運送到香港，其實全港加起來能應付全港供求，現在大概是2至3天左右，就已經完全沒有棺木供應給香港。押後成因就是許多遺體積聚，無法火化。」

郭凱邦指，經水路運輸一天大概運送了120副棺木，但每天火化爐爐期差不多是200多個，直言「根本不夠用」。而水路運輸棺木的過程需時3至4天，有時則需4至5天，但抵港後還要報關、辦理手續：「打電話給船務公司是無人接聽。我們很無助。」

他續說，香港以往一天死亡率在不計新冠疫情之下，大約是100至130個先人去世；現時基本上是200多至300人，但是現時棺木根本無法運來香港：「我們根本是運用不到，全個配套做不到。」

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除了棺木供應不足之外，殯儀業商會副理事長鄭志傑也指出，食環署雖然提供充裕的火化爐時段給市民及業界使用，但因為所有流程未能配合，令火化問題同樣變得十分艱巨。

殯儀業商會永遠名譽會長羅顯榮則表示：「衛生署準時六點半關門，加上他們出證件是相對地慢。由於他卡住，其他部門都受到拖垮。」對於政府提出增加火化爐使用時段的做法，羅顯榮坦言：

其實是好，但也要一些配合。就算有爐無棺木都是死，多些爐先可以消化現有的遺體，不會積壓在殮房冰櫃，因為現在的恐怖程度是我入行40多年來，以往沒有這麼多設施時先會發生。

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責任編輯：羅嘉欣