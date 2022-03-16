【健康食譜】WFH必學低脂忌廉明太子意粉　營養師教簡單4步完成營養餐單

▲ 註冊營養師謝詠瑩推介有營健康餐單。

在家工作，要在短時間內解決午餐，但餐餐煮麵或叫外賣的確令人厭倦。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）在個人facebook專頁分享有營健康餐單，只需15分鐘就可輕鬆完成美味低脂忌廉明太子意粉，適合下廚身手或保持身形的你！

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Gloria指明太子屬低脂肪食物，2條60克的明太子僅有65卡路里(kcal)，只有1/3茶匙油，亦相等於1隻雞蛋的熱量。而且辛口明太子帶微辣及鹹鮮香味，加上洋蔥、牛奶及低脂忌廉煮意粉，既味道豐富，又含豐富營養價值。

▲ 低脂忌廉明太子意粉。（圖片獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載）

材料 ( 2人份量 )

意大利粉 120克 ⁣ 洋蔥（去皮切絲） 1個 低脂忌廉 100 毫升⁣ 明太子 60克（2條） 鮮牛奶 125毫升 鰹魚粉 1茶匙⁣ 紫菜幼絲 ( 裝飾用 ) 適量 油 1茶匙⁣

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做法

1) 用刀背或匙羹𠝹開明太子中間部分並去除薄膜，用匙羹刮起明太子備用。

2) 燒滾熱水，按包裝指示將煮意大利粉時間減2分鐘，煮至爽口彈牙、有嚼勁質感，撈起瀝乾備用。留下少量意粉水，在易潔鑊中下油，用細火燒熱，炒香洋蔥。

3) 加入低脂忌廉、鮮牛奶和3湯匙的意粉水，小火煮滾。

4) 加入意大利粉，煮至醬汁濃稠，便可熄火。最後加入明太子，拌勻即可。

下廚小貼士

▲ 如在試味後，認為欠缺鹹味，可加入0.5-1.5茶匙鰹魚粉。（圖片獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載）

1) 明太子本身鹽分較高，而且不同牌子的鹽分亦不一。如在試味後，認為欠缺鹹味，可加入0.5-1.5茶匙鰹魚粉。

2) 上碟後可加紫菜幼絲作裝飾。

3) 可另加煎帶子或溫泉玉子補充蛋白質份量，亦可增添蔬菜。

營養師簡介

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載。

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責任編緝：羅嘉欣