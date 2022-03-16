【內地支援】陳肇始指內地醫療團隊可紓緩人手壓力　與本港醫護產生協同效應

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日亦有份出席。

食物及衞生局局長陳肇始在會上，對內地醫療團隊可以協助本港治療新冠病人表示感謝。她說，早前已抵港的團象已到亞博館診症及了解護理模式等。而近日抵港的75人正與醫管局開會及商討之後的工作，也開始到亞博館了解病人的治理的模式等，今日會再有數百人到港，會密切與醫管局聯繫。

她相信內地醫療團隊的支援可提升本港接收及治療新冠病人的能力，指他們在內地治理新冠病人的經驗可紓緩人手壓力，也可在抗疫上產生協同效應，醫管局一直有與內地醫療團隊溝通，安排他們到亞博館工作，醫管局的醫護也會在不同方面作出配合。

至於責任問題，她說醫管局已委任內地醫療團隊作為「名譽僱員」，有關對病人的保險條款按現行的保險相同，內地醫療團隊也會按既定的流程與本港醫護合作，共同治療病人，又指內地醫療團隊在執行醫療程序時，身份也會等同本港醫護，醫管局也會為他們負上最終的責任。

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責任編輯：郭詩詩