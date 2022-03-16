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【MIRROR成員】Jeremy成功入圍角逐全球百大俊男　7名MIRROR成員一同衝出國際

娛樂 13:18 2022/03/16

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MIRROR成員姜濤、Anson Kong（AK）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）Jer（柳應廷）、相繼正式入圍美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女排行榜」。今日（16日），官方IG公布Jeremy（李駿傑）正式入圍！

現時一共有7位MIRROR成員進入圍競逐排名，看來一眾粉絲也要更落力「課金」投票支持了！ 

最新影片推介：Anson Lo專訪 

Jeremy成功入圍 

在TC Candler的官方Instagram中，每隔一日就會公佈十位獲正式提名的明星，在今日（15日）公佈正式入圍的帖文當中，Jeremy是位列帖文當中的第3張相。

而Jeremy可以成功入圍也不難推測，皆因TC Candler的官方Instagram帳號也早已追蹤了他。 一眾Jeremy的粉絲Unicorn於帖文留言表示支持，Jeremy的歌迷會也有於IG限時動態內轉發該帖文。 

未知會否再有另一位被TC Candler追蹤的MIRROR成員正式入圍呢？ 

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新歌MV破百萬點擊 

Jeremy最近也迎來不少好消息，事關他早前推出的首支個人作品《半》在串流平台排行榜有高排名，再加上《半》的MV獲得超過130萬點擊率，接力推出的Dance Version MV也超過20萬點擊率，實在值得高興！ 

早前Edan於與Tiger、Jeremy進行的直播中力sell好兄弟Jeremy的新歌《半》，又搞笑提議Jeremy改名做half呢！ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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