【第五波疫情】天水圍馬會電話投注中心轉作「居安抗疫」熱線中心　提供24小時查詢服務

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香港賽馬會今日（16日）表示，天水圍的電話投注中心設施，用以運作「居安抗疫」計劃下的電話熱線，協助處理接受家居檢疫人士的查詢。

賽馬會指，自3月11日起，逾100位馬會零售及電話投注事務部員工，於天水圍電話投注中心提供24小時運作的電話熱線服務，處理接受家居檢疫人士的一般查詢，並轉介有需要個案予相關部門跟進。

民政事務總署於2月推出居安抗疫計劃，以應對第五波疫情。計劃容許經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人接受家居檢疫。

賽馬會稱，自疫情爆發以來，一直堅定與社區同行，並透過推出一系列紓困措施支援社區應對疫情。過去兩年，馬會額外審批超過17億港元應對疫情對社區的影響，包括最近先後宣佈撥捐2億9百萬港元，以應對第五波疫情，已有超過300 萬人次受惠。

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責任編輯：余思嵐