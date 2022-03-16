【疫下悲歌】基層長者怕隔離無錢買藥換尿片　88歲獨居伯困家多日憂死後無人知

▲ 疫情下有基層長者每天活在惶恐中，有獨居伯困在家多日，擔心死了也無人知道。

第五波疫情持續，政府實施多項隔離檢疫措施，資訊多而亂。本港社企「銀杏館」在疫情下堅持派免費飯給有需要人士，包括基層長者及露宿者。他們發現，不少基層長者每天活在恐懼下，擔心被送去隔離營後難以照顧自己；擔心染疫後無錢買藥、換尿片；擔心困在家多日，死了也沒人知道。

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曾中風怕被送隔離無牙吃飯

銀杏館在其facebook專頁發文，難忘早前屯門大興邨解封後，一名孤獨長者於家中猝逝的報道。其後該單位鐵閘上被貼上一張寫有「不需派飯」的字條，令他們感到悲痛，多晚難眠。

他們亦分享近日與基層長者接觸的經歷，有感長者們每天也惶恐不安。82歲的麥婆婆（化名）每天也會到銀杏館領取免費飯，自疫情爆發以來，每天也很恐懼。曾中風的她最怕被送去隔離營，因難咀嚼食物、行動不便，擔心隔離生活會面對重重困難。

我好驚要拉去隔離，我無牙唔食得好硬。我中過風又唔係好行得，你送俾我支拐杖日日都要用（義工送的，我們代送而已）。心翳翳，聽講好多老人家死咗……

憂染疫後無錢買藥換尿片

另有一名91歲的婆婆每天取飯，因病痛纏身，擔心萬一染疫，無錢買藥，無法換尿片。

我好驚染到病，我無錢買藥又多病痛，到時唔知點算，我夜晚用緊尿片，唔知到時有無袋俾我包住？我一睇新聞就頭痛！

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困家多日憂死後無人知

88歲獨居的李伯伯（化名）因第五波疫情來襲，響應呼籲，留在家中多時，擔心萬一離世也無人知曉，亦擔心無從適應社會變化，生活下去。

我好驚死咗都無人知，去開啲地方全部關門，叫我喺屋企唔好出街…..喺屋企困左好耐，聽講出面好亂搶野食，打起仗我地幾十歲唔夠人搶…

銀杏館表示，李伯伯是職員上門為消毒家居時認識。伯伯用的是舊式古董手機，新式的數碼化防疫應用程式皆與他絕緣，電話用不到學不到。

另有一名79歲的蔡伯伯（化名），每天風雨不改到銀杏館取飯，眼見本港有不少商舖結業，他擔心終有一天再無免費飯吃。

我好驚無得食，我唔係咒你地，但係好多店鋪執左笠，睇怕你地都好難捱，到時去邊度搵飯……

疫情影響長者情緒及健康

銀杏館引述港大醫學院2020年一項調查指，當年的疫情已影響長者的健康及日常生活，長者會患上情緒病，然而當年的未解決，今日的再延續。職員憶述，早前曾有年長員工表示，在疫情下「晚晚瞓唔著，真係好辛苦」，情緒低落、焦慮、頭痛、食慾不振，曾提過「了無生趣好想死」。

他們希望大眾多留意身邊的長者，守望相助：「在這困難時期，作為親人或朋友或鄰里，多主動聯絡週邊的長者，或許一個電話，一個隔門傾幾句，可能已使長者不會感到被社會遺棄而產生孤獨感。」銀杏館職員表示，他們不能再承受下一張放在門口的「不用派飯」字條。

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責任編輯：黃泳欣