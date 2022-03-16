【家族榮耀】楊茜堯騷視后級極速情緒轉換　結局周與羅子溢大鬥演技

▲ 視后級楊茜堯示範極速情緒轉換大法，結局周終與羅子溢真夫妻同場鬥戲。

自開播後話題不絕的《家族榮耀》，本周來到結局周。峰迴路轉，由內奸至外的甄芯Sammie（楊茜堯飾）為實現將馬氏變成甄氏的夢想，以及排除所有對自己不利的人和事。

Sammie先除利用兼拉攏Marco（張智霖飾）對抗馬氏，還借 Marco媽媽淑賢（余安安飾）的口，讓愛歡（陳曼娜飾）發現Chloe（李彩華飾）真實身份，最終令當眾被揭穿嫁入馬家另有目的 Chloe執包袱走人，令原本已陷財困的馬家亂上加亂。

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趕Chloe出局

昨晚（3月15日）一集高潮，絕對落在Sammie與Chloe的吵架戲、及表舅父何啟禮（艾威飾）意外慘死一幕！

一直以好姊妹與Chloe相稱的Sammie，昨晚借刀殺人累Chloe被逐出馬家後不久，已急不及待逼令Chloe辭去馬氏慈善基金會主席。

昔日所謂好姊妹面目全非，Chloe忍不住開口問Sammie變質因由，豈料Sammie竟絕情回應謂：「所謂好姊妹，從來係你一廂情願。」並狠心連環拋金句謂：「係咪好姊妹在於你有無價值，你對我嚟講已經冇呢個價值！」

眼見Chloe因一時未能消化事實流下眼淚，Sammie再「踩多腳」謂：「女人嘅眼淚，係流畀對佢有幫助嘅人睇，你對住我流眼淚，只會令我更加覺得你一文不值。」

▲ （劇集截圖）

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啟禮意外身亡

目擊愛女被羞辱的啟禮，為了幫愛女出氣跟蹤Marco，最終成功拍下Sammie與Marco上床鐵證，豈枓卻在重要關頭被Sammie發現行蹤，Sammie軟硬兼施企圖阻止啟禮將其真面目曝光，混亂間啟禮不慎撞及頭部意外身亡。

對於原本佔盡上風的啟禮突然死去，網民大感谷氣兼肉緊，除了為啟禮意外身亡感難過，對於他未能趕及於死前將Sammie惡行公告天下亦感到很揼心：「艾威其實拍完片應該即刻Post上網」、「應該直播更加好」。

▲ （劇集截圖）

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道德綁架親弟

今晚（3月16日）劇情講，為求甩身的Sammie急Call細佬甄誠（朱鑑然飾）求救，為了令細佬甘心替其隱瞞殺人一事及毁屍滅跡，Sammie除了作故仔指自己是遭啟禮勒索及威脅才錯手殺人外，更不斷拿兒子朗朗「道德綁架」甄誠。

楊茜堯這場哭戲的演技出色，除了要演繹出殺人後慌張的神情之外，更要演繹如何邊扮可憐、邊細心觀察細佬言行以便編說演辭說服對方「落疊」，情緒極速遊走於厭惡、扮可憐、驚慌、心虛、著急、陰森與得戚之間，相當複雜。楊茜堯除了演得有說服力，出來的效果亦與之前「扮好人」的喊戲場口有明顯出入，不愧為視后級。

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羅子溢夫婦鬥戲

另外，自《家族》開播以來，羅子溢與楊茜堯這對真夫妻在劇中甚少對手戲一直是熱話所在，來到結局周未知劇組是否為了「益街坊」，竟安排了大量二人同框畫面，且每次同場均「戰況激烈」。

一直被視為「弱卡」的Thomas（羅子溢飾），由於已洞悉Sammie心懷不軌，為了捍衛馬家，將步步進逼向Sammie宣戰，所有場口均相當有戲，絕對會是觀眾「最期待畫面」。

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