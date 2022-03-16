【臨時撥款】立法會通過2,704億元臨時撥款　包括新一輪消費券計劃、採購快速測試劑等

▲ 立法會今日通過涉及逾2,704億元的臨時撥款。（立法會直播截圖）

立法會今日通過涉及逾2,704億元的臨時撥款，作為應付新一份財政預算案獲通過前的政府開支。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，臨時撥款額約為2704億8千萬元，相當於《2022年撥款條例草案》下撥款總額約39%，預計能應付政府2個月運作，當中包括22/23年度財政預算案部分措施，例如涉款約664億元的新一輪消費券計劃、向防疫抗疫基金注資120億、向醫管局提供額外約220億元支援，另外亦涉及採購快速測試劑等。

新思維立法會議員狄志遠認為，第5波疫情下，許多市民無工開，生活沒有足夠保障，質疑以派發消費券形式，要他們消費是太奢侈，認為派錢是更好做法。他又不滿，政府將於新一個財政年度，削減向包括老人院的社福機構撥款1%，形容該2億元開支對政府財政影響不大，但對疫情下的社福機構有很大作用。

工聯會議員鄧家彪建議，不要為永遠離港的市民發放消費券，估計政府可節省3至4億元開支；又關注今次的臨時撥款額，佔《撥款條例草案》約39%，屬於很高的水平。

選委會界別議員黃元山則形容，當局在第5波疫情期間，嚴格收緊社交距離措施，影響較前幾波疫情更深，建議推出新一輪防疫抗疫基金，並再次推出「保就業」計劃。

許正宇回應時形容，疫情是當前頭等大事，故相關開支會較大。他又指，希望消費券作為市民的「及時雨」，透過利用上次消費券安排，可以更快發放給市民；又指市民在疫情下亦有消費開支，消費券可用於零售、網上及實體支付，相信市民能夠受惠；又強調消費券已規定，必須用於本地消費，否則有關款項會歸還給政府。

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記者：胡偉明