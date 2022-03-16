【第五波疫情】大量確診者滯留普通病房　醫護歎人手不足：轉頭又死一個

▲ 有醫護反映，普通病房缺乏設備和防護裝備。

疫情嚴峻，新增染疫人數雖稍有回落，但每日仍有過萬人確診，公營醫療系統岌岌可危。有自稱於普通病房工作的醫護人員在社交平台表示，普通病房比確診者入住的病房更危險，因醫護缺乏防護裝備，每日都有大量病人在普通病房轉為確診，同時又無法立刻轉移到供確診者入住的病房。該醫護更表示，同事因此逐個確診，人手不足，對病人愛莫能助，「現場真係轉個頭死一個，轉個頭又死一個，真係做到好想喊，面臨崩潰邊緣」。

有醫護人員向Facebook專頁「公務員secrets」投稿，指「根本做Non-confirmed ward（普通病房）係仲危險過Confirmed ward（確診者病房）十萬倍」。該醫護形容，普通病房「乜設備都冇，N95要限用之餘仲要簽名，結果同事們最終逐個逐個確診，冇晒人番工，一更得番2-3個姑娘對50個病人。」

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投稿內容又指出，普通病房每日均有眾多病人驗出對病毒呈陽性，但確診病人，卻無法及時轉移到供確診者入住的病房，「人哋就答你冇床，忙緊，之後就大量確診病人就滯留晒係Non-confirmed ward」。

而病房內情景亦觸目驚心，「而家每日都瘋狂收症出症，個個用呼吸機、落強心藥，現場真係轉個頭死一個，轉個頭又死一個，真係做到好想喊，面臨崩潰邊緣」，投稿的醫護人員稱，「我都好想幫手應下婆婆既鐘，幫手餵下餐，但根本做唔切」。該醫護又抱怨，政府以3.1萬元高薪聘用內地護理員，對本地醫護「就1蚊津貼都冇」，擔憂加速「有良心嘅醫護辭職移民」。

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責任編輯：王明芳