【淡汗鹹汗】坐著不動身體出汗或免疫力下降 中醫師分享汗水辨別體質

▲ 中醫師教汗水辨別體質，長期出淡汗反映免疫力下降。

天氣漸暖，小朋友在家玩耍時開始較常地出汗，但有時子女未必多動，卻也會出現冒汗情況。註冊中醫師馬琦傑在個人fb專頁發文，指在中醫角度，身體出的汗又被分鹹及淡汗，若小朋友出的汗屬後者，就需多加調理。

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馬醫師他指出，鹹汗是正常因調節體溫而來，而淡汗即是虛汗（自汗），不由自主從身體排出，是病理性出汗。當小朋友在沒有感冒或其他疾病病徵、白天安靜的狀態下，日常温度約25度、濕度約60-70%環境中，若全身或局部出汗過多，甚至大汗淋漓，就代表是虛汗（自汗）。

虛汗成因

至於虛汗成因，主要是因為小兒臟腑嬌嫩，形氣未充，由以肺脾腎不足為主。肺主皮毛，脾主肌肉，肺脾氣虛，表虛不固，腠理不密，因此容易出汗不止。如果發現小朋友安靜時易多出汗，活動時更加劇烈，由以頭部肩背部出汗明顯，面色稍蒼白，容易疲倦，則是肺脾氣虛之證。若不加調理，長期有虛汗情況，會導致平常胃口不佳，沒精打彩，免疫力下降，容易患上感冒。

治療方法

小兒發虛汗，多以健脾益氣，調和營衛為主。建議：

食補以紫淮山水（1-2歲）/ 紫淮山黑豆水（3歲以上）為基礎。

中藥方面，建議：炙黃耆、防風、炒白朮、牡蠣、浮小麥、麻黃根、太子参等加減應用。

按摩足三里，或沿著背部督脈和足太陽膀胱經捏脊，有助減輕自汗。

日常注意

出汗後，要更換衣服或毛巾索乾，以免凍親

調理好身體，虛汗減少後，可做多點運動，加強身體體質，達到健脾益氣目的。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣