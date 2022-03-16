【康復者打針】新冠康復者究竟要補針嗎？　6幅圖不同年齡康復者補針安排

▲ 感染前已打2針或以上康復後無需接種，如未完成接種康復後最多打2針。（湯致遠攝）

本港新冠疫情嚴峻，第五波累計確診數字已逾74萬。政府同時亦實施疫苗通行證安排，而按​衞生署衞生防護中心轄下科學委員會及專家顧問團最新建議，部分新冠康復者可獲疫苗接種豁免安排。TOPick記者緊貼最新資訊，整理不同情況的康復者打針安排。

對於免疫功能正常的人士，如在感染前已接種兩劑或以上疫苗，康復後無需再次接種。如未完成接種兩劑疫苗，可按年齡及感染前曾接種劑數，在康復後接種最多2劑。5至17歲兒童及青少年如接種復必泰疫苗，康復後可接種最多1劑，如有個別需要如到海外留學，康復後可接種第2劑。

６幅圖看清不同年齡層及曾接種不同劑次的疫苗接種安排：

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至於免疫力弱人士，科學委員會則建議，康復後要接種額外劑次，而間距亦一般較免疫功能正常人士為短。

專家亦重新審視有關12歲以下兒童接種第3劑新冠疫苗的安排。科學委員會聯同專家顧問團認為，成人及合資格兒童在接種2劑復必泰疫苗或3劑科興疫苗後可視為完成基本疫苗接種。按照此原則，專家建議3至11歲兒童於接種第2劑科興疫苗最少3個月後接種第3劑科興疫苗。

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記者：黃穎津