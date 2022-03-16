【東張西望】梁敏巧遇變態佬跟蹤　Maggie被不明液體射中：覺得好嘔心

▲ 梁敏巧真的要小心。

現年26歲、2019年參選港姐入行的梁敏巧（Maggie），在去年加入TVB節目 《東張西望》當外景主持，憑驕人身材成為新一任的「東張女神」。

作為女神當然一舉一動備受注目，Maggie在個人社文平台發文透露，今天（3月16日）凌晨遇上恐怖事，至今仍心有餘悸，寫道：「凌晨1點幾2點放工，夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦Feel到右小腿畀嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹中雀屎，但又無喎。」

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遇變態佬跟隨

隨後Maggie指看見身後有位男子立刻跑走，相信她一直被該男子跟隨，當刻Maggie覺得非常嘔心，更忍不着流淚，並立刻找濕紙巾抹。

事後，Maggie指下班已很累，並沒有留意有人跟隨，加上當時街上沒有人，自己亦十分害怕，不敢追上該名男子。

據知原來Maggie並不是第一次遇上這些事件，在兒時曾遇過變態佬偷拍，並指後悔那一刻沒有報警處理，又指以後會小心，亦表示有朋友會買防狼器及防狼噴霧給她旁身。

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東張女神派福利

Maggie於2019年參加《香港小姐競選》入行，隨後加入兒童節目《Think Big天地》及《東張西望》做主持並曾在劇集《愛·回家之開心速遞》、《換命真相》和《飛虎3壯志英雄》等客串。

而她不時在網上分享生活點滴娑福利，故有「東張女神」之稱。