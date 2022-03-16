  • 24°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】梁敏巧遇變態佬跟蹤　Maggie被不明液體射中：覺得好嘔心

娛樂 13:39 2022/03/16

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

梁敏巧真的要小心。

現年26歲、2019年參選港姐入行的梁敏巧（Maggie），在去年加入TVB節目 《東張西望》當外景主持，憑驕人身材成為新一任的「東張女神」。

作為女神當然一舉一動備受注目，Maggie在個人社文平台發文透露，今天（3月16日）凌晨遇上恐怖事，至今仍心有餘悸，寫道：「凌晨1點幾2點放工，夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦Feel到右小腿畀嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹中雀屎，但又無喎。」

最新影片推介：Anson Lo專訪

【全城抗疫】《東張西望》林希靈孖黃愷怡加盟香港開電視　首炮齊為抗疫節目做主持

遇變態佬跟隨

隨後Maggie指看見身後有位男子立刻跑走，相信她一直被該男子跟隨，當刻Maggie覺得非常嘔心，更忍不着流淚，並立刻找濕紙巾抹。

事後，Maggie指下班已很累，並沒有留意有人跟隨，加上當時街上沒有人，自己亦十分害怕，不敢追上該名男子。

據知原來Maggie並不是第一次遇上這些事件，在兒時曾遇過變態佬偷拍，並指後悔那一刻沒有報警處理，又指以後會小心，亦表示有朋友會買防狼器及防狼噴霧給她旁身。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

東張女神派福利

Maggie於2019年參加《香港小姐競選》入行，隨後加入兒童節目《Think Big天地》及《東張西望》做主持並曾在劇集《愛·回家之開心速遞》、《換命真相》和《飛虎3壯志英雄》等客串。

而她不時在網上分享生活點滴娑福利，故有「東張女神」之稱。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【學霸港姐】東張西望主持美貌智慧愛心兼備　梁菁琳悉尼大學讀獸醫治理珍禽異獸
18:40 2022/03/10
【學霸港姐】東張西望主持美貌智慧愛心兼備　梁菁琳悉尼大學讀獸醫治理珍禽異獸
【防疫措施】入商場須打針掃碼德福居民抱怨不便　《東張西望》實測不經商場路程2分鐘變18分鐘
17:58 2022/02/13
【防疫措施】入商場須打針掃碼德福居民抱怨不便　《東張西望》實測不經商場路程2分鐘變18分鐘
【全城抗疫】《東張西望》林希靈孖黃愷怡加盟香港開電視　首炮齊為抗疫節目做主持
15:41 2022/03/07
【全城抗疫】《東張西望》林希靈孖黃愷怡加盟香港開電視　首炮齊為抗疫節目做主持

你可能感興趣

【學霸港姐】東張西望主持美貌智慧愛心兼備　梁菁琳悉尼大學讀獸醫治理珍禽異獸
18:40 2022/03/10
【學霸港姐】東張西望主持美貌智慧愛心兼備　梁菁琳悉尼大學讀獸醫治理珍禽異獸
【防疫措施】入商場須打針掃碼德福居民抱怨不便　《東張西望》實測不經商場路程2分鐘變18分鐘
17:58 2022/02/13
【防疫措施】入商場須打針掃碼德福居民抱怨不便　《東張西望》實測不經商場路程2分鐘變18分鐘
【全城抗疫】《東張西望》林希靈孖黃愷怡加盟香港開電視　首炮齊為抗疫節目做主持
15:41 2022/03/07
【全城抗疫】《東張西望》林希靈孖黃愷怡加盟香港開電視　首炮齊為抗疫節目做主持
娛樂人物職業 演員 東張西望 香港小姐 娛樂機構 TVB

最高瀏覽

【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
14:22 2022/03/14
【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
13:17 2022/03/15
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫