【IT狗】陳湛文拍陳果情慾戲嚇到鼻哥窿無肉　男B剖白IT毒男最難演狀態

▲ 《IT狗》劇中，演繹IT毒男「男B」入木三分的陳湛文表示，最難忘是劇中「英雄本色」那場，及第八集講述「男B」身世。

陳湛文（Peter）於ViuTV 劇集《IT狗》演黑客兼程式編寫員Billy（男B），集毒男與大男人於一身，演來絲絲入扣。

2012年畢業於香港演藝學院戲劇學院主修表演的陳湛文，演戲經驗豐富之餘，更當過導演、編劇，連編舞都做過，張張刀張張利。「我只是嘗試拎起那些刀而已！」太謙虛了吧！

一直不是戲劇發燒友，中學時也非劇社一員，陳湛文畢業後任職文員，突然有一日忽發奇想跑去考演藝。「我沒有演戲根底，但性格坐唔定，又貪心想有心之年能經歷不同人物角色，一條命去玩幾十、幾百條生命，賺晒啦！我當年已24歲，膽粗粗報名搏一搏。」

▲ 「四眼佬」是邊緣人、「男B」是毒男、《飯戲攻心》都屬於宅男類，陳湛文最想挑戰「man爆」兼城府深的政客角色。（曾耀輝攝）

這個在金鐘統一中心返工的白領，特意請半天假，穿著恤衫西褲提著公事包去面試，其他面試者大多是剛從學校畢業的學生，他顯得格格不入。

跌跌撞撞學戲之路

面試過關斬將，經過三輪遴選，陳湛文列入Waiting List，最終被選中。從900人申請僅得24人入讀，確殊不容易。「其實我都不知道為何被揀中，一向有參加劇社演出的申請者名落孫山，我班同學有考了5年才入到，我一擊即中都問自己『咩料呢？』」入學後他問過面試的老師，他們沒有回答，只囑他好好學習。

2年文憑加3年學位課程，陳湛文在演藝度過了五個年頭，其實入讀前後跟他想像頗大出入。「以前認識演戲都是透過電視、電影、舞台劇，但入到演藝，老師不斷叫我做得簡單些、不要做咁多嘢，我是難以理解的，有兩年我甚至卡著般摸不著頭腦。」當時二十多歲的小伙子，沒相關歷練，卻又想挑戰一些老練角色，根本應付不來，挫敗感大，一股熱誠卻碰到焦頭爛額，他常質疑自己沒有演戲天份。

▲ 他謂開心參與《IT狗》這種形式新穎的處境劇，未來希望演更多不同戲種。（被訪者提供）

他自言性格愛鍥而不捨，並感謝兩位老師陳淑儀和伍潔茵，適時大巴掌的甩醒他。「他們會直指出我心態不對，也直接說我做得不好，憑甚麼去批判其他人。也囑我不要總是發問獲取答案，演戲不一定是Result Oriented（以結果為導向）的，著重在過程中你找到的是甚麼。」年青的陳湛文其時未懂領略他們的話，腦袋依然混沌一片，畢業後出來實戰，才理解到是怎麼一回事：要演得順暢，觀眾才會覺得好睇，而非單靠一股蠻力。

豁出去演《三夫》

他既是編劇、導演、演員集一身，甚至曾編舞《神氣/精》，陳湛文似是每張刀都鋒利。「當然不是，我只是嘗試拎起那些刀而已。那時剛畢業，心頭的熊熊烈火簡直燒死人，甚麼也想嘗試，以為自己可創出一番嶄新藝術，但試過後才知道自己並非那麼破格。」他最喜歡仍是當演員。

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大多數人認識陳湛文，是2019年電影《三夫》的四眼佬。獲取此角，是他拍第一套《鮮浪潮》短片，飾演被壓迫的角色，《鮮浪潮》導演知悉導演陳果將開拍「妓女第三部曲」（當時連戲名《三夫》也未有），陳果打算起用新人，陳湛文去試鏡，成功獲四眼佬一角。

▲ 《三夫》演出令他獲提名金像獎最佳新演員。（被訪者提供）

「拍攝前和陳果傾，他說未有劇本，我嚇到鼻哥窿都無肉，吓！如此極致的情慾場面竟連劇本都沒有，尺度那麼大，我有猶豫卻步的，但也覺得挑戰性極大，我心態咪搏一鋪囉，當自己是外國演員，話脫就脫，放開來演。」

曾做主題公園全職

盡管後來也有劇本，但拍攝途中他自覺演得不好，後來獲提名「第13屆亞洲電影大獎」及「第38屆香港電影金像獎」最佳新演員。「這樣我才覺得神奇，但我看完導演剪輯完的作品，實在佩服陳果，也明白當時他為甚麼想我這樣演。第一次我在熒幕看《三夫》，這人真的不是陳湛文，是徹頭徹尾的四眼佬，導演的剪接實在幫了我很多。」

演罷《三夫》後，要兩年後才再有演出。等待，是每個演員必經的。「演員很被動，但與同業相比，兩年也不算長。當然提名後，我以為會有多些戲拍和工作，現實是無囉，開始擔心，找了份主題公園的Admin全職工作，一做8個月，後再重投演出工作。」

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拍《IT狗》過足癮

《IT狗》的「男B」、「女B」對話尖酸刻薄與絕核，觀眾看得過癮。拍攝前，導演特意帶了演員到他朋友的初創公司觀摩IT人的工作情況。「真實的IT人見到陌生人到公司，意識會作出觀察，但自己會默不作聲繼續工作，但明顯是分了心。這狀態很難『演』出來，只能從中找出仔細位。大家都覺得IT人都是醒目仔，只是有其執著，甚至會由固執變盟塞。」

「男B」對任何事情都冷眼旁觀，因覺得全世界都是愚蠢的，以批判的角度去看人看事。至於陳湛文最難忘是劇中「英雄本色」那場，及第八集講述「男B」身世。「這角色我做得滿意的，與《三夫》不同，在《IT狗》很清楚自己演甚麼，演出不刻意而是玩住去做，好開心。」

▲ 他笑說女兒是他演戲師傅，因為BB的反應是最直接的。「可以零秒喊完零秒笑返，個個細路都是演技派。」（被訪者提供）

喜愛演員的光彩

小時候，陳湛文十分崇拜湯漢斯（Tom Hanks）。「他演出《飛越未來》（Big，1988年作品），在電影界出道不久，但你不覺得他是新人，演員其實不用分新舊，重點是演出有光彩。」

讀演藝時，他立志當一個有光彩的演員。何謂光彩？他如此形容：「沒甚麼修飾、掩蓋、坦誠、坦率的演員。在學戲的過程中，我們離不開坦率的面對自己所有面向，演員身上流露着這份光彩，自然能感染對手和觀眾。聽起來簡單，做起來絕不容易。」

數香港他最尊敬的演員是劉青雲，正是欣賞他坦率演繹角色，《大時代》固然陳湛文深刻，劉青雲在電影《水滸傳之英雄本色》（1994年）飾演仇五，戲份不算多，但演來的兄弟情極細膩，後來的《衝鋒隊怒火街頭》、《十萬火急》更上一層樓。「他的演出既看到角色人物本身，也窺見劉青雲的存在，看得出他尊重任何一個角色的演出，非常仔細，悲正劇喜鬧劇都駕馭自如，十分厲害，令我極欣賞尊重這位前輩。」

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記者：周美好

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