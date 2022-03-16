【迪士尼外賣】$178起迪士尼真空美食包　8款中西菜餚可選+設外賣送遞服務

▲ 香芋醬鴨 (四位用) $288 。(圖片由品牌提供)

香港迪士尼樂園度假區再度推出「家倍滋味」真空美食包，更設外賣送遞服務！由香港迪士尼樂園酒店獲獎大廚主理，再經真空保鮮處理，只需簡單加熱，安坐家中即可品嚐多料理，即日至5月28日就可訂購!

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▲ 珍珠雞二食 - 燒雞胸釀黑松露及紅酒燴雞髀配香滑薯蓉 (兩位用) $228。(圖片由品牌提供)

真空美食包共有8款中西菜餚選擇，有西式蟹肉濃湯、天多尼番茄汁燴羊膝配茴香咖喱燒新薯、白汁蘑菇燴黑毛豬豬面頰配煙肉馬鈴薯球，又有得奬中菜川味家常牛小排等，適合兩位至四位用。以時令食材炮製，更加入迪士尼特色米奇圖案，令菜式好味又充滿香港迪士尼主題。

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美食包經真空保鮮處理，食用前先解凍，再直接把美食包放入滾水中烹煮，30 分鐘即可炮製出香港迪士尼樂園酒店的特色味道。大家可選擇附設的送遞服務，費用、送遞時間及詳情請參閱樂園網站最新資訊。

▲ 「家倍滋味」真空美食包價格。(圖片由品牌提供)

「家倍滋味」真空美食包訂購方法

預訂日期：即日起至5月28日

網上預訂：樂園網站 或 致電香港迪士尼樂園酒店 - 晶荷軒預訂：+852 3510-6000

取貨方式：前往香港迪士尼樂園酒店晶荷軒或使用送遞服務

需於最少三天前預訂，更多詳情請瀏覽預訂網站。

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責任編緝：王明芳