【全民居家煮嘢食】肥媽陸浩明《煮．野食》添食版　傳授儲存食材方法+罐頭烹調大法

▲ 肥媽（Maria Cordero）和陸浩明（6 號）主持《煮．野食》添食版《全民居家煮嘢食》。（TVB提供）

由肥媽（Maria Cordero）和陸浩明（6 號）主持的TVB綜藝節目《煮．野食》已播畢，添食版的《全民居家煮嘢食》則接棒於昨晚（3月15日）開始播放。

剛播出的第一集《全民居家煮嘢食》中，6號到肥媽家帶大家「參觀」其家中聖地——廚房，並有不少發現。

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食材收納法

肥媽的雪櫃雖然擺滿各式各樣不同類型的食材，甚至還有藥材，但依然整理得井井有條， 看上去容量極大。

肥媽邊解釋邊分享食材收納大法謂：「將啲肉切好晒包好佢，再 打戙擺好，慳位之餘仲可以睇清楚啲食材。」

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蔬菜方面，肥媽則會用廚房紙或報紙包裹， 幫助吸收蔬菜水份及延長擺放期:「我所有菜都係咁包，咁樣可以擺到成個禮拜。」

肥媽更指作儲存用的番茄可原個放冰格，至於西蘭花則最好先灼一灼，再用保鮮袋擺放冰格，不但可大大延長擺放期，而且落鑊時依然會相當「脆口」。

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存食攻略

除了肥媽外，6號亦分享了「存食攻略」。

他的第一個重點是要將食物與空氣中的微生物隔絕，方法是將食物放入密實袋後，再將密實袋放入水中利用水壓排走袋中空氣做成真空效果。

另外，6號還補充了肥媽的蔬菜要先灼一灼理論為「蔬菜殺青法」，詳細方法是將洗好的蔬菜放入熱水中灼10至30秒左右後以冰水冷卻，待滴乾水後再放入密實袋並放於冰格保存。

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罐頭變身法

肥媽亦大展身手，一口氣示範了五道菜式，除了示範「罐頭」變身大法的「吞拿魚薯蓉餅」、簡單易整的電飯煲美食「芋頭臘味冬菇飯」，亦用鑊仔煎蘋果蛋糕。

肥媽指由於不是每個家庭都有焗爐，故特意教授大家如何簡簡單單用鑊仔煎出鬆軟又美味的蘋果蛋糕，且無論材料或是烹調方法均相當簡單。

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電飯煲美食

向來奉行「快靚正」的肥媽示範電飯煲美食時強調不是一股腦兒將所有食材放進電飯煲便大功告成，她預先後將食材包括芋頭、 冬菇及蝦米等煎香或炒香後才放進電飯煲，她表示這樣才能讓電飯煲美食升華。

至於今晚（3月16日）播出的一集中，肥媽會帶大家參觀她種滿了不少植物的「秘密花園」，包括荷蘭豆、油麥菜、生菜及薯仔等，6號參觀後亦忍不住歎為觀止謂：「早知之前唔使咁辛苦拍《煮.野食》，喺呢度都拍到十幾集！」

肥媽將繼續大顯廚藝，利用罐頭及電飯煲炮製出「番茄蝦飯」，而今集6號會教授大家如何用密實袋及一隻筷子儲存免治肉。