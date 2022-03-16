  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】博愛醫院獲贈逾23萬購買防疫物資　將派送至基層家庭

社會 13:13 2022/03/16

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

愛心防疫包內有快速測試劑、酒精搓手液及乾糧等。（博愛醫院提供）

本港第五波疫情嚴峻，令市民生活大受影響。為幫助大受影響的基層市民，博愛醫院獲蘇黎世保險（香港）捐款23.8萬元，購買2,100份愛心防疫包，內有快速測試劑、酒精搓手液及乾糧等，將透過醫院屬下多個家庭服務及長者服務單位，派送至有需要的家庭。

博愛醫院董事局李柏成表示，面對疫情的嚴峻時刻，基層市民首當其衝，受到最大程度及最直接的影響，承受前所未有的壓力，他感謝蘇黎世香港的捐款，又呼籲各界善長踴躍捐輸，以解市民燃眉之急，強調院方會堅守崗位，以助社會各界及弱勢社群應對疫情。

蘇黎世香港行政總裁許金桂就說，疫情下市民對自我檢測的需求大增，於搜購日常物資時亦面對困難，基層市民的生活更是百上加斤，希望透過今次合作，為有需要的家庭帶來援助與溫暖。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【康復者打針】新冠康復者究竟要補針嗎？　6幅圖不同年齡康復者補針安排
13:03 2022/03/16
【康復者打針】新冠康復者究竟要補針嗎？　6幅圖不同年齡康復者補針安排
【臨時撥款】立法會通過2,704億元臨時撥款　包括新一輪消費券計劃、採購快速測試劑等
12:50 2022/03/16
【臨時撥款】立法會通過2,704億元臨時撥款　包括新一輪消費券計劃、採購快速測試劑等
【第五波疫情】浸大中醫招募5千名新冠病毒感染密切接觸者　須無任何發病症狀
12:21 2022/03/16
【第五波疫情】浸大中醫招募5千名新冠病毒感染密切接觸者　須無任何發病症狀

你可能感興趣

【康復者打針】新冠康復者究竟要補針嗎？　6幅圖不同年齡康復者補針安排
13:03 2022/03/16
【康復者打針】新冠康復者究竟要補針嗎？　6幅圖不同年齡康復者補針安排
【臨時撥款】立法會通過2,704億元臨時撥款　包括新一輪消費券計劃、採購快速測試劑等
12:50 2022/03/16
【臨時撥款】立法會通過2,704億元臨時撥款　包括新一輪消費券計劃、採購快速測試劑等
【第五波疫情】浸大中醫招募5千名新冠病毒感染密切接觸者　須無任何發病症狀
12:21 2022/03/16
【第五波疫情】浸大中醫招募5千名新冠病毒感染密切接觸者　須無任何發病症狀
搓手液 疫情 蘇黎世保險 博愛醫院 弱勢社群 香港 行政

最高瀏覽

【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
11:25 2022/03/17
【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
14:03 2022/03/17
【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　
12:46 2022/03/17
【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　