【抗疫支援】博愛醫院獲贈逾23萬購買防疫物資　將派送至基層家庭

▲ 愛心防疫包內有快速測試劑、酒精搓手液及乾糧等。（博愛醫院提供）

本港第五波疫情嚴峻，令市民生活大受影響。為幫助大受影響的基層市民，博愛醫院獲蘇黎世保險（香港）捐款23.8萬元，購買2,100份愛心防疫包，內有快速測試劑、酒精搓手液及乾糧等，將透過醫院屬下多個家庭服務及長者服務單位，派送至有需要的家庭。

博愛醫院董事局李柏成表示，面對疫情的嚴峻時刻，基層市民首當其衝，受到最大程度及最直接的影響，承受前所未有的壓力，他感謝蘇黎世香港的捐款，又呼籲各界善長踴躍捐輸，以解市民燃眉之急，強調院方會堅守崗位，以助社會各界及弱勢社群應對疫情。

蘇黎世香港行政總裁許金桂就說，疫情下市民對自我檢測的需求大增，於搜購日常物資時亦面對困難，基層市民的生活更是百上加斤，希望透過今次合作，為有需要的家庭帶來援助與溫暖。

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責任編輯：黃悅晴