【私院支援】10間私院為新冠輕症病人提供門診服務　一文看清詳情及注意事項

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香港區

明德國際醫院 門診部會為有呼吸道症狀的病人和新冠輕症病人提供支持，病人可接受醫生診症、獲取基本藥物和醫療建議

市民診症前必須先預約，預約電話 2849 1500，到院後先作快速新冠檢測 冀日後將一半的內外科病床預留予醫管局轉介的非新冠個案 2849 0111 山頂加列山道41號

養和醫院 繼續維持24小時門診服務，有關服務可讓輕症的確診患者求診

加強「養和視像會診」家庭醫學門診的服務，並配合藥物送遞服務，支援在家抗疫確診市民及其緊密接觸者 院方會視乎病人需要增加每日約40個視像診症服務名額

將協助政府提供暫託中心服務，地點為小西灣體育館 2835 8600 跑馬地山村道2號

港怡醫院 3月1日起推出免費視像會診服務，由家庭醫學專科醫生診症，為9歲或以上市民提供診症服務，暫為期1個月 分階段提供150張床位接收公立醫院轉介的非新冠病人

派員支援新設立的青衣西南體育館暫託中心 3153 9000 黃竹坑南風徑1號

香港港安 可供新冠輕症患者求醫 加入支援公院轉介病人，提供冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩等服務 3651 8888 跑馬地司徒拔道40號

聖保祿醫院 可供新冠輕症患者求醫 將與樂善堂合作，在港灣道體育中心運作130張病床，照顧由公立醫院急症室直接轉來，源於老人院舍的新冠確診情況穩定病人 2890 6008 銅鑼灣東院道2號

九龍區

聖德肋撒醫院(法國醫院) 門診部聯同中醫保健中心將於本月設立新冠肺炎門診服務，包括提供視像診症，為新冠輕症病人提供視像診症及治療，並可經預約安排有關病人到醫院面診 增至250病床接收公院非新冠病人 2200 3102 旺角太子道西327號

浸會醫院 浸會醫院新冠確診病人診所即日起接受輕症病人求診，如果患者症狀嚴重，或被轉介至公立醫院治療

成功預約者稍後會收到SMS訊息，須於求診時出示由衞生防護中心發出的確認短訊 150張病床接收醫管局轉院病人 2339 8941 九龍塘窩打老道222號

新界區

荃灣港安 可供新冠輕症患者求醫，可為有病徵小童預約兒科服務 加入支援公院轉介病人，提供冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩等服務 2275 6688 新界荃灣荃景圍199號

中大醫院 新冠門診站即日起會為快速及核酸檢測呈陽性及與確診患者有緊密接觸的人士，提供門診服務

快速檢測呈陽性的求診者須已將檢測結果上傳到衞生防護中心的申報系統， 並於診症前出示確認短訊 提供24張病床首先接收及照顧部分16至75歲康復中的新冠患者 3946 6888 沙田澤祥街9號