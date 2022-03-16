【私院支援】10間私院為新冠輕症病人提供門診服務 一文看清詳情及注意事項
社會 13:19 2022/03/16
本港第5波疫情確診者累計衝破70萬，13間私家醫院將再撥出共1,000張病床及相關人手，接收醫管局轉介的病人，部分醫院更為確診者提供門診服務。TOPick整合了有關資料。
為新冠患者門診服務的醫院包括：
|提供門診服務醫院
|有關詳情及注意事項
|其他支援
|電話
|地址
|香港區
|明德國際醫院
|
|冀日後將一半的內外科病床預留予醫管局轉介的非新冠個案
|2849 0111
|山頂加列山道41號
|養和醫院
|
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|2835 8600
|跑馬地山村道2號
|港怡醫院
|3月1日起推出免費視像會診服務，由家庭醫學專科醫生診症，為9歲或以上市民提供診症服務，暫為期1個月
|
|3153 9000
|黃竹坑南風徑1號
|香港港安
|可供新冠輕症患者求醫
|加入支援公院轉介病人，提供冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩等服務
|3651 8888
|跑馬地司徒拔道40號
|聖保祿醫院
|可供新冠輕症患者求醫
|將與樂善堂合作，在港灣道體育中心運作130張病床，照顧由公立醫院急症室直接轉來，源於老人院舍的新冠確診情況穩定病人
|2890 6008
|銅鑼灣東院道2號
|九龍區
|聖德肋撒醫院(法國醫院)
|門診部聯同中醫保健中心將於本月設立新冠肺炎門診服務，包括提供視像診症，為新冠輕症病人提供視像診症及治療，並可經預約安排有關病人到醫院面診
|增至250病床接收公院非新冠病人
|2200 3102
|旺角太子道西327號
|浸會醫院
|
|150張病床接收醫管局轉院病人
|2339 8941
|九龍塘窩打老道222號
|新界區
|荃灣港安
|可供新冠輕症患者求醫，可為有病徵小童預約兒科服務
|加入支援公院轉介病人，提供冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩等服務
|2275 6688
|新界荃灣荃景圍199號
|中大醫院
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|提供24張病床首先接收及照顧部分16至75歲康復中的新冠患者
|3946 6888
|沙田澤祥街9號
|仁安醫院
|
|進一步增撥80張病床接收由公立醫院轉介的病人，包括婦產科、兒科、內科以及非緊急外科手術服務，如癌症、內視鏡、眼科、泌尿科及骨科等專科
|2608 3388
|大圍富健街18號
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責任編輯：郭詩詩