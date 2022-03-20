【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象

在《全民造星IV》過後，就算沒有被選中入女團COLLAR，ViuTV亦會把當中具發展潛力的參賽者加盟，其中便有曾被花姐（黃慧君）揚言「放棄MIRROR都要簽」的葛綽瑤（Yoyo）。

雖然Yoyo沒被邀入女團，但反搶先拍劇集《季前賽》，成為《全民造星IV》當中首位演劇集的參加者，而且更是與MIRROR姜濤合作。

從選秀節目出身的Yoyo，又如何看待一直以來的標籤與評價呢？正式出道兩個月的Yoyo接受TOPick專訪，大談由素人搖身一變成藝人的感受。

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造星之旅

經歷《全民造星IV》洗禮後，Yoyo被安排以個人身份出道，先後拍攝廣告、電視劇。不再是掛著「參賽者」頭銜，她在比賽過後又有何轉變呢 ？

她坦言現需不斷提醒自己不要太欠缺自信：「我在《造星IV》時予人的感覺是比較安靜、不太作聲，但其實我覺得自己又不是很安靜。」

Yoyo私下與3妹（郭嘉盈）、Bubu（歐陽巧霖）比較老友，彼此無所不談：「只不過我在節目中比較想聆聽別人的話。以及在大家都不是太開心、很認真時，我又不可能說：『喂、Hello』，也很像很奇怪。」

但她補充：「其實本身就不是太安靜，我都是視乎當日的心情。」她不諱言自己入行後心態與以前沒分別，更笑言：「我也沒有刻意化妝，反而是珍惜不用工作時可素顏，也想皮膚可以好好休息。」

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偶像也是人

雖然說入行前後心態沒改變，可是偶像藝人的感情生活不免特別受關注，問到將來拍拖的話會否選擇公開？

她即回應：「我記得Marf（邱彥筒）曾說過明星、偶像也是人，我覺得又不需要太刻意去公開，以及要視乎對象是誰，有時也是出於保護。我其實在《造星》前已把家人、朋友的相片暫時隱藏，因為我也想保護他們，如果真的隱瞞也是出於保護對方。」

▲ （陳詠琪 攝）

隱藏冠軍？

樣子甜美的Yoyo被網民認定為《全民造星IV》「隱藏冠軍」，至今也不時被提起。對此，她相當謙虛地稱：「那當然不是，我覺得沒有人是隱藏冠軍。」

這也緣於Yoyo的心態：「我也不想大家有太多的比較，覺得這一點都是我入行後、看過去數屆《造星》後的結論，希望大家、自己要學懂欣賞更多人，不要出現太多比較，或者那麼容易便批評一個人，需要多加欣賞大家！」

不論參加比賽、加入演藝圈，抑或在成長路上，總要面對來不同人的評價，Yoyo選擇一一聆聽：「沒有人是完美，我們會很樂意聽到大家的好壞評語，但那些評語又是否實用呢？我也會選擇去聆聽，而每個人的評論也可以學得美好一點，或可換另一個角度來看，譬如指我的歌藝很差，我就會進步、學習。」

Yoyo感謝粉絲傳來訊息為自己打氣，也細看過網民的留言，最令她印象深刻是「魔音」二字，她豁達地說：「也沒有辦法，的確我曾經走音，也要接受這一些評語。我的心態是假如今次做得不好的話，下次就再做得更加好，希望有一些機會令別人看到我是有進步的空間。」

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Yoyo：我又未至於是花瓶

擁有吸引的樣貌無疑也是一種個人實力，Yoyo自參賽以來被稱為「顏值擔當」，這項讚美雖則容易令人產生良好的印象，但同時又會令角色被定型、遭界定為「花瓶」。

她表達看法：「起初時，我也會說不希望別人覺得我『得個殻』，但我又未至於是花瓶。我也感謝他們的稱讚，但大家也有不同的美。我覺得我最看重的是一個人是否善良，當然我不可以指樣貌是不重要，但是有其他方面是更加重要。」

事實生得靚未必完全有著數，因為外表令人有既定印象，會被誤會沒有付出努力而獲得某些成果，Yoyo過往也曾因此困擾：「我曾經埋怨媽媽：『點解你要生到我咁？我成日都畀人鬧』，就是會被指我一定是依靠樣貌，但我其實是傷害了媽媽。」

幸好，她後來學會感謝父母：「我現時也為樣貌而感自豪，感謝爸爸、媽媽的基因，所以我現時喜歡這樣的自己。不是因為擁有美貌與否，但這就是我。」

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家人支持追夢

Yoyo起初擔心節目出來的效果而未敢參加《造星IV》 ，後來經朋友鼓勵後報名。她直言參賽並不為加入女團，只是被戲劇元素吸引，也希望發掘更多自己的可能性。

她也不忘感謝家人一直的支持，分享道：「小時候已跳芭蕾舞，小學、中學時又參加不同的合唱團、Acapella，甚至在中學時選修音樂科，家人也已經知道我是很喜歡這方面。」

Yoyo續指：「當時選修音樂時，他們可能已經覺得『你竟然揀音樂，咁點算呢？』後來修讀一年公開大學幼兒教育課程後就決定退學，大家也經過討論，但他們發現我真是很喜歡這一方面，所以他們也很支持我。」

▲ （取自Instagram）

Yoyo不但熱愛藝術，更抱著「不想無做而後悔」的心態，於是瞞著家人報名參賽，後來始終也要和盤托出。

她憶述：「他們起初時也會說：『吓，你要參加呢一樣嘢，你會承受好大嘅壓力，會有好多嘅輿論，會將你放大嚟講』。他們現時可能會擔心我睡眠不足、吃不飽，由比賽期間至現在，亦會經常煲湯、煮我喜歡吃的食物。爸爸又會想到樓下接我回家，我會覺得不好意思。」

獲得父母無微不至的照顧外，身邊也有比她年長6年的姐姐替她分憂，她說：「當不太敢與父母分享時，我就會先與姐姐說，讓她可以幫忙勸說父母。我與姐姐的關係也很好，無所不談。」

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未曾說放棄

本來修幼兒教育科的Yoyo，在大約兩年前選擇退學，她解釋緣由：「因為我真的很喜歡唱歌、跳舞、演戲，雖然我未必做得很好，但我也不想放棄，就算這不是我的事業，我也不會放下。即使只是我的興趣，我也不想放下，所以作出退學的決定。」

原來幼兒教育科並不是她的首選，她說：「本來想報讀演藝學院，但未能通過最後一輪面試。而當時失去那選擇後，覺得修讀幼兒教育可從藝術方面幫助小朋友，我不想他們在成長的過程只是讀書。以前也想成為音樂治療師，但知道很困難，所以就一步一步讀書。」

在學期間遇上的舞台劇演員招募活動，也觸發她作出退學決定，憶述稱：「當時與家人討論繼續修讀表演藝術，而且我又不是真正想成為一位幼稚園老師，我會否浪費時間呢？我就是不想浪費那段時間，所以當時就決定退學。」

堅持不問家人要錢

未有獲選加入女團的Yoyo，很快便被ViuTV簽下作獨立發展。她坦言在20強時曾感失落，也有想過「唔係入女團嘅話，咁我應該點算啊？我係唔係咩都無喇？」

她後來就認清只不過是當刻的失落：「我後來開直播時也有跟大家說自己覺得女團不是唯一的出路，女團的成員也可能有不同的嘗試，可能是單獨唱歌、跳舞、演戲，我們只不過不是在一個團體中作出嘗試。」

出道後，置裝、交通也是大開支，Yoyo有所堅持：「這一段期間也要依靠自己過往的儲蓄，不想再給予家人負擔，堅持用自己一直存下來的錢、未有問過他們要錢。」她也慶幸父母不會很著重她有否交家用，反而父母會擔心她不夠錢用，所以希望接下來可保持一定工作量，以回饋家人。

參演《季前賽》

Yoyo火速被安排參演ViuTV劇集《季前賽》，更與MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）等人氣王合作，外界看來顯然是被力捧的對象。

問到與一眾人氣王合作的感受，她稱：「當然也很幸運可以與他們合作，但是我比較專注於自己，希望我表現得好一點， 因為始終也是自己第一次拍劇，所以我會比較專注於自己的表現上，沒有想其他事。而他們也是很好的對手，我就是零經驗，所以也要跟隨他們學習。」

作爲「拍劇」初哥的她感謝前輩張繼聰：「他在演戲時會提供數個選項給我，也會與我分享很多不同的事，所以我加入劇組後的生活也是很好。每天看每一位演員、導演、工作人員在做甚麼，也是不斷學習當中。」

場地：Kristy’s Studio （Kristymakeupstyling）

記者：梁樂欣、陳淑霖