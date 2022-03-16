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【提早暑假】教大開發遊戲卡及資源套　培養學童學習及執行能力

社會 13:48 2022/03/16

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朱薰試玩資源套內遊戲，並拍攝影片作詳細講解。（教大提供）

本港疫情爆發兩年以來，全港學校多次暫停面授課，對年幼的小一生來說，更增加其適應小學生活的難度。香港教育大學早前推出為期兩年「教大賽馬會升小銜接計劃」，近日更推出以「學習及執行能力」為主題的資源套及開發4款相關遊戲卡，針對學童的學習軟技能，當中包括學習能力及執行能力。

教大指，兒童的成長和學習表現，與其執行能力有莫大關係，為幫助學童疫情期間可在家學習，團隊開發4款執行能力遊戲卡，每款遊戲設有不同難度，學童及家長可逐級挑戰。團隊亦邀請藝人森美及朱薰拍攝8段相關影片。供家長及教師參考。

計劃現推出以「學習及執行能力」為主題的第二套資源套，針對培養學童的學習軟技能。（教大提供）

另外，計劃推出以「學習及執行能力」為主題的第2套資源套，針對培養學童的學習軟技能，當中包括其學習能力，即創意、好奇心、主動學習等；及學童的執行能力，包括工作記憶、行為抑制和認知靈活性。團隊亦製作故事影片，配合資源套內的萬花筒及活動手冊使用，幫助學童在日常生活發展不同學習能力。

計劃總監、教大幼兒教育學系副教授劉怡虹說，有關學習及執行能力的軟技能，可提升兒童的學習興趣及投入感，加強他們的學習效能，有助他們應對挑戰，為日後的良好發展表現奠下重要基礎。

教大將於3月至4月舉行一系列公開講座，將介紹資源套的內容、一系列適合幼稚園及初小學生的執行能力親子遊戲，以及促進兒童情緒社交發展之方法；有意參加之人士可於網上填寫報名表格參加3月4月的公開講座。

森美與小一學童親身挑戰各個遊戲，並講解遊戲規則。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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