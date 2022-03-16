【非法集結】涉光復元朗遊行擬認組織未經批准集結　鍾健平還押至4月區院再訊

▲ 鍾健平擬承認組織未經批准集結，還押至4月再訊。資料圖片

於2019年7月申請「光復元朗」遊行被拒的鍾健平，同年7月被捕，2年後被控組織及參與未經批准集結共2罪，案件今（16日）於區域法院提堂。被告因疫情關係未能應訊，控方表示已就2項控罪與被告的代表律師商議，鍾擬承認組織未經批准集結罪，另1項控罪則待被告同意案情後存檔法庭。法官遂將案件押後至4月11日作答辯，被告還押侯訊。

被告鍾健平（41歲），報稱公關人員，被控1項組織未經批准集結及1項知情地參與未經批准集結。控罪指，被告於2019年7月26日至27日，違反《公安條例》第13條而組織1個公眾遊行；及在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該遊行，而根據《公安條例》第17A(2)(a)條，該遊行屬未經批准集結。

控方今於庭上表示，被告因疫情關係未能應訊，續還押懲教署看管。代表律師未有保釋申請，並確認與控方達成認罪協議，鍾擬承認首項控罪，法官將案件押後至4月11日作答辯。

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記者：梁錦麟

