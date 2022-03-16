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【港大111周年】港大預錄光影投射節目慶祝建校奠基日　今晚8時30分於線上播出【附直播連結】

社會 14:04 2022/03/16

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港大預錄製光影投射節目時長約15分鐘，期間五光十色的燈影，投射在校園内具標誌性的建築。（預告截圖）

每年3月16日是紀念香港大學建校的奠基日。港大表示，今年特別準備光影投射節目，將於今晚於線上播出，希望透過節目鼓勵香港市民在疫情下展示出堅韌與頑强，時常懷抱希望。

港大表示，預先錄製的光影投射節目在於今晚8時30分首播，時長約15分鐘，期間五光十色的燈影，投射在本部大樓和校園内具標誌性的建築。校長張翔亦將發表周年紀念感言。

港大說，希望節目可帶出光明與希望的正面訊息，為所有香港人及前線人員打氣，市民可透過以下渠道觀看直播：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：黃悅晴

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