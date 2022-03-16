  • 24°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出走日本】Youtuber大J 移居日本考慮買地起屋　2700呎建兩層獨立屋連花園嘆世界

休閒消費 16:47 2022/03/16

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

香港近年移民率上升，百萬YouTuber大J（Jason，周世鏗）亦已離開香港移居日本，大J移民後亦有與網民分享日本的生活，近日還分享以港幣500萬可以在日本買地起屋！

大J指2700呎土地地價只需港幣250萬，連起屋只需500萬內。（圖片來源：大J Facebook）

今日（16日）Youtuber 大J在社交網站分享想在日本做地主！身處日本的大J目前正租屋，他透露近日正四出覓地打算建屋作為長遠居所。他看其中一塊2700呎的土地，大約可以建一間兩層各1350呎的樓宇，還可以擁有1350呎的花園或車位。大J表示，由該塊地駕駛到東京新宿只需45分鐘，十分方便。值得關注的是，該土地地價只需港幣250萬，加上獨立屋建築費，約港幣500萬內便可。

最新影片

不少網民表示十分羨慕，更叫大J立即買下土地「唔好諗啦，買啦」、「500萬內真心抵」、「買！」，「太便宜了！」大J曾出書稱自己成為全職YouTuber後，其年薪達100萬港元，平日的YouTube影片內容圍繞生活影片、打機直播等內容，出書稱自己成為全職YouTuber後，當時其年薪達100萬港元。

大J與日籍太太於今年年中，決定將短暫生活據點由香港搬去日本。他在片中交代移居日本的5大原因，首先是太太離開家鄉太久，自2020年初開始爆發疫情，太太就沒有返過日本。第二是希望在日本發掘新拍攝題材，以往他們會四處旅行拍片，包括日本、歐美，而在香港能拍攝的題材愈來愈少，移居日本後可以拍攝更多內容。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

第三是兩人希望在日本做人工受孕，兩人原打算在香港生小朋友，等到小學畢業才移居日本，即使今年有小朋友，最快都要10幾年後才正式移居，但好景不常，兩人求子3年仍未有好消息。

最後兩個原因就是政治環境，大J希望能暢所欲言，且在政治低氣壓之下，他需要喘息空間，希望觀眾能理解他未有提前預告離港的決定，目前夫婦二人已完成兩星期會在家隔離，並開展新生活。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：羅嘉欣

相關文章

【棄屍驚魂】石澳大浪灣村垃圾桶懷疑有棄屍　報警後發現為金髮人型膠公仔
13:57 2022/03/15
【棄屍驚魂】石澳大浪灣村垃圾桶懷疑有棄屍　報警後發現為金髮人型膠公仔
【育兒經】心理學家教家長藉3Q了解子女強弱項 自小培養AQ加強應對逆境能力
13:34 2022/03/15
【育兒經】心理學家教家長藉3Q了解子女強弱項 自小培養AQ加強應對逆境能力
【疫下轉型】荃灣$40平食大份量海鮮兩餸飯 潮洲打冷舖老闆轉型自救：唔肯轉變就死得
15:28 2022/03/15
【疫下轉型】荃灣$40平食大份量海鮮兩餸飯 潮洲打冷舖老闆轉型自救：唔肯轉變就死得

你可能感興趣

【棄屍驚魂】石澳大浪灣村垃圾桶懷疑有棄屍　報警後發現為金髮人型膠公仔
13:57 2022/03/15
【棄屍驚魂】石澳大浪灣村垃圾桶懷疑有棄屍　報警後發現為金髮人型膠公仔
【育兒經】心理學家教家長藉3Q了解子女強弱項 自小培養AQ加強應對逆境能力
13:34 2022/03/15
【育兒經】心理學家教家長藉3Q了解子女強弱項 自小培養AQ加強應對逆境能力
【疫下轉型】荃灣$40平食大份量海鮮兩餸飯 潮洲打冷舖老闆轉型自救：唔肯轉變就死得
15:28 2022/03/15
【疫下轉型】荃灣$40平食大份量海鮮兩餸飯 潮洲打冷舖老闆轉型自救：唔肯轉變就死得
新宿 疫情 港元 YouTuber 移民 YouTube 日本 香港 東京

最高瀏覽

【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
13:17 2022/03/15
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【疫下港人】陳國峰父親染疫離世　市況差收入減：交租食飯都成問題
17:27 2022/03/15
【疫下港人】陳國峰父親染疫離世　市況差收入減：交租食飯都成問題