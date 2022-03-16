【出走日本】Youtuber大J 移居日本考慮買地起屋　2700呎建兩層獨立屋連花園嘆世界

香港近年移民率上升，百萬YouTuber大J（Jason，周世鏗）亦已離開香港移居日本，大J移民後亦有與網民分享日本的生活，近日還分享以港幣500萬可以在日本買地起屋！

▲ 大J指2700呎土地地價只需港幣250萬，連起屋只需500萬內。（圖片來源：大J Facebook）

今日（16日）Youtuber 大J在社交網站分享想在日本做地主！身處日本的大J目前正租屋，他透露近日正四出覓地打算建屋作為長遠居所。他看其中一塊2700呎的土地，大約可以建一間兩層各1350呎的樓宇，還可以擁有1350呎的花園或車位。大J表示，由該塊地駕駛到東京新宿只需45分鐘，十分方便。值得關注的是，該土地地價只需港幣250萬，加上獨立屋建築費，約港幣500萬內便可。

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不少網民表示十分羨慕，更叫大J立即買下土地「唔好諗啦，買啦」、「500萬內真心抵」、「買！」，「太便宜了！」大J曾出書稱自己成為全職YouTuber後，其年薪達100萬港元，平日的YouTube影片內容圍繞生活影片、打機直播等內容，出書稱自己成為全職YouTuber後，當時其年薪達100萬港元。

大J與日籍太太於今年年中，決定將短暫生活據點由香港搬去日本。他在片中交代移居日本的5大原因，首先是太太離開家鄉太久，自2020年初開始爆發疫情，太太就沒有返過日本。第二是希望在日本發掘新拍攝題材，以往他們會四處旅行拍片，包括日本、歐美，而在香港能拍攝的題材愈來愈少，移居日本後可以拍攝更多內容。

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第三是兩人希望在日本做人工受孕，兩人原打算在香港生小朋友，等到小學畢業才移居日本，即使今年有小朋友，最快都要10幾年後才正式移居，但好景不常，兩人求子3年仍未有好消息。

最後兩個原因就是政治環境，大J希望能暢所欲言，且在政治低氣壓之下，他需要喘息空間，希望觀眾能理解他未有提前預告離港的決定，目前夫婦二人已完成兩星期會在家隔離，並開展新生活。

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責任編緝：羅嘉欣