【港姐豪宅】出身選美世家留學加國擁有雙學位  宋宛穎火炭大宅曝光　

▲ 宋宛穎家底豐厚。

香港第5波疫情嚴峻，不少市民都留家抗疫，避免外出增加感染機會，應屆港姐冠軍宋宛穎最近都上載新相，身穿家居服的她，坐在床上，拿着笑臉貼紙，提醒大家即使面對逆境都要經常微笑。雖然照片中只是她房間中的其中一角，但都可以看出有落地大玻璃，而早前無綫就到她家進行家訪，令到她的大宅在觀眾面前曝光！

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宋宛穎家住火炭半山一處低密度豪宅，家中佈置以白色為主，而牆上掛有字畫，充滿書卷味，客廳中央放有L形的梳化，可以坐到9個人，飯廳的飯枱上則有轉盤，香港甚少家庭飯枱可以放有轉盤，可見宋宛穎家底相當豐厚。

宋宛穎在單親家庭成長，是中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙血統，十多歲開始與父親已經好少聯絡，而她還有一個孖生細妹，宋媽媽一手湊大兩個女，非常辛苦，而宋宛穎都不負母親所望，在加拿大多倫多大學（University of Toronto，簡稱UofT）畢業，還是雙學位畢業，雙修生物化學及人類生物。

UofT是加拿大排名第一的名校，世界排名前20的名校，連台灣第一名模林志玲及香港大學前學長徐立之都是校友。

出身選美世家

宋宛穎從小開始就被培養選美，全因為她出身選美世家，宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐，與袁詠儀同屆，而宋媽媽的堂家姐﹑堂妹分別是加拿大小姐及三藩市小姐。

宋宛穎6歲開始就接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞，小時候還在家燕媽媽學校接受培訓 ，早前兩人還一起合作TVB的新年節目。而宋媽媽在宋宛穎參選期間，為女兒做幕後軍師，嚴控女兒的三餐，進食前要影相給媽媽匯報。

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責任編輯:陳麗薇