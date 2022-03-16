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【私院支援】嘉諾撒醫院撥2成床位予公院非新冠病人　研以公院價提供通波仔手術　

社會 14:54 2022/03/16

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嘉諾撒醫院撥2成床位予公院非新冠病人，研以公院價提供通波仔手術（資料圖片）　

嘉諾撒醫院表示會撥出2成床位予公立醫院非新冠病人，預計在4月份可以分批接收，院方目前亦正從聯合醫院，接收多名名泌尿科及有血液透析需要的病人；此外，該院獲慈善機構贊助，會以公院價為有需要接受俗稱「通波仔」(PCI) 手術的公立醫院病人服務，詳情稍後公布。

嘉諾撒醫院強調一直維持24小時門診服務，不拒收發燒或出現上呼吸道病徵的病人，但受醫院規模、空間、設施及人手等客觀條件所限，暫未有計劃開設「新冠病房」，但有為確診新冠肺炎患者提供視像應診支援。

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責任編輯：鄧凱文

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