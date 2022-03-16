【海濱好去處】政府擬2.07億打造全新海濱公園　將設全港最大型戶外彈床【附概念圖】

▲ 政府擬在西區打造全新海濱公園。（區議會圖片）

近年港島多段海濱相繼開放，如東岸公園，已是港人假日消閒好去處。據立法會最新文件，政府擬用2.076億元，在中山紀念公園與西區副食品批發市場之間，打造另一個海濱休憩用地，屆時將有全港最大型的戶外彈床和戲水及嬉沙區。政府估計工程需時3年完成。

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擬議工程位處中山紀念公園與西區副食品批發市場之間，佔地1.32公頃、沿海長440米，將包括：

一個園景花園

一段海濱作為連貫性海濱長廊的一部分

避雨亭及涼亭

適合兒童、成人及長者的特色遊樂及健身設施

一個小食亭

附屬設施 （廁所 、育嬰室和管理處等）

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責任編輯：陳梓蔚