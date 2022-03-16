【第五波疫情】內地援港醫療隊將在社區治療設施開展工作　臨床系統已加入中文介面

▲ 內地援港醫療隊將在社區治療設施開展工作，臨床系統已加入中文介面。（政府新聞處）

本港第五波疫情持續，港府向中央求助，內地派出的援港醫療隊在本月14日抵港，醫管局表示，內地援港醫療隊今日（16日）繼續在亞洲國際博覽館社區治療設施熟習運作情況，短期內會開始臨床工作，與醫管局的醫護人員共同為病人提供治療；在社區治療設施的臨床系統及資訊上，亦加入中文介面，內地援港醫療隊成員可以在系統內自行輸入資料。

醫管局指，內地援港醫療隊將會在社區治療設施開展工作，與本地醫護人員的工作性質相同，包括接收病人、巡房、為病人提供治療、護理、處方藥物及在有需要時為病人進行急救等。

在社區治療設施的臨床系統及資訊上，已加入中文介面，內地援港醫療隊成員可以在系統內自行輸入資料，無需本地醫護人員代為輸入或另行翻譯。

醫管局表示，即使內地援港醫療隊與本地醫護人員來自的醫療系統不盡相同，但本著醫護人員救人的天職，以及大家都是具豐富經驗的醫護人員，雙方可以合作無間，協同為病人提供治療。

醫管局再次感謝內地派出援港醫療隊來港，協助香港抗疫，除了紓緩醫管局醫護人手的壓力，亦有助提升公立醫院接收病人的能力。

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責任編輯：李榮忠