【抗疫支援】嶺大推出抗疫頻道分享新冠資訊　包括中藥食療及穴位按摩

▲ 嶺大推出抗疫頻道教分享新冠資訊，包括中藥食療及穴位按摩。（資料圖片）

新冠疫情仍然嚴峻，嶺南大學為照顧長者需要，推出「嶺大抗疫三寶．生活『疫』好」頻道，製作一系列短片包括「中醫藥膳食療」、「線上運動」及「資訊分享」，以期讓長者能以強健的體魄及樂觀的心態面對逆境。

「中醫藥膳食療」短片由註冊中醫師扼要地講解簡單的穴位按摩和中藥食療；而「線上運動」則向長者示範簡單、能在家中進行的運動，如大笑毛巾操，讓長者能安坐家中亦可強身健體。此外，現時疫情的新聞及資訊繁多及雜亂，嶺大特意製作「資訊分享」短片，圖文並茂地向長者提供綜合的抗疫資訊，包括最新的防疫政策及注意事項，讓長者能跟得上不斷更新的資訊。

嶺大校長鄭國漢表示，有見香港第五波疫情嚴重，很多市民，尤其長者都感到徬徨無助。大學一向鼓勵學生和教職員關心社會，負責老年學研究的團隊，在這個非常時期特別推出「嶺大抗疫三寶．生活『疫』好」頻道，期望讓大眾以知識迎戰病毒，以強健的體魄和樂觀的心態面對逆境。

領導項目的嶺大副校長莫家豪表示，希望大家透過「生活『疫』好」的片段，把正能量帶給身邊的老友記、家人和香港市民；縱然疫境影響大家的心情，期望透過共同的活動，帶給身邊的人一個喜樂的心，因為喜樂的心是良藥，也透過長者傳遞一個好的訊息，幫助社會重回正軌。

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記者：黃穎津