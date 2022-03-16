【第五波疫情】黃家和：3,000食肆暫停業　約6萬人短期失業

▲ 第五波疫情下，餐廳生意變差。（資料圖片）

疫情下飲食業蕭條，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（16日）在電台節目指，有3千多間食肆暫時停業，約6萬名員工因而失業或短期失業。他又提到，因不少食肆停業，市民變相只能光顧仍開業食肆，令部份餐廳日間堂食時段的生意比一星期前多。隨著部份染疫員工已康復，人流亦有增加，有食肆決定重開。

黃家和估計約6萬名員工因而失業或短期失業，亦有僱主即使蝕本，仍願意重新營業，讓員工有工作不用失業，他指限聚令將延續至4月20日，未來情況十分嚴峻。

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記者：袁澍