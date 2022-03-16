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【大S再婚】徐熙媛婚後首「露面」？　大S狀態大勇獲網民激讚

娛樂 15:58 2022/03/16

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大S婚後露面？

台灣女星大S（徐熙媛）早前宣布與韓國男團「酷龍」成員具俊曄閃婚，震驚整個中港台娛樂圈。具俊曄雖然現正還在隔離中，不過已經好識做，昨日（3月15日）他更自拍影片背乘數表，幫「小姨子」小S（徐熙娣）的新歌做宣傳。

最新影片推介：Anson Lo專訪

【大S再婚】具俊曄拍片為「小姨子」小S宣傳新歌　大S公開婚訊後首次「露面」

大S婚後「露面」

至於一直未有露面的大S心情極佳，大S的朋友在網上分享與大S、小S聚會的相片，相中見大S素顏上陣，穿着短袖Tee，不但面尖尖容光煥發，而且笑得開懷，簡直回春，狀態非常好。

該友人留言：「恭喜大S幸福美滿，小S專輯大賣，cheers。期盼大家活的精彩，美好的事物就要勇敢追尋，所有不好的事情都會過去，保持樂觀的心過好每一天。」而老公具俊曄也第一時間為這個貼文讚好。

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大S散發少女味

不少網民紛紛留言大讚已經45歲的大S仍然很有少女味道，保養得宜令人羨慕。

不過亦有眼利網民指出從小S髮色判斷這些照片應該非近照，因近兩年來小S頭髮已染回黑色，而桌面上的手機型號也顯示是大S於2019年用的款式，因此估計是友人為祝福大小S的喜訊，才用上舊照。

撰文 : TOPick柴犬出動

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娛樂人物職業 娛樂機構 演員 徐熙娣 徐熙媛

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